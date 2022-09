Temptation Island, arriva la bella notizia dalla coppia che non immagini: ecco cosa è successo, da non credere.

Temptation Island, nel corso di varie edizioni, ha messo alla prova tantissime coppie, sia nip che anche vip; in diversi, dopo l’esperienza sull’isola della tentazione, hanno deciso di lasciarsi definitivamente, mentre al contrario altri ne sono usciti ancor di più rafforzati come coppia.

Pare essere, per loro, proprio quest’ultimo caso, considerando come sia arrivata la bellissima notizia; non solo crisi dunque, ma anche amore ritrovato e tantissima emozione, i dettagli.

Temptation Island, arriva la bella notizia dalla coppia che non immagini: le novità a riguardo

Sembra essere tornato definitivamente il sereno fra Speranza Capasso e Alberto Maritato, che da quando hanno partecipato al programma Mediaset sono stati spessissimo al centro delle cronache di gossip per i loro continui tira e molla.

Ora, stando a quanto riportato, pare per loro sia arrivata una bellissima notizia, che rende contenti anche tutti quei fan che nel corso del tempo hanno imparato ad apprezzarli, come coppia e non solo.

Come riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano sul suo profilo Instagram (con la notizia ripresa anche dal sito Gossip e TV) pare che tra i due non solo sia tornato il sereno, ma anche che aspettino un bambino; “Ciao ho incontrato Speranza e Alberto. Speranza è incinta” la segnalazione arrivata alla Marzano, condivisa dalla stessa sul suo profilo social.

Già nei giorni scorsi, visti alcuni post di Speranza, i follower si erano chiesti se l’ex di Temptation Island fosse o meno in dolce attesa e, a quanto pare, questa segnalazione sembra poter essere molto indicativa, nonostante né Alberto né Speranza abbiano al momento confermato o smentito la notizia.

Anche dopo la fine del programma, il pubblico ha continuato a seguire i due con molto affetto; alcuni spettatori sono poi rimasti delusi e sorpresi dalla scelta di Mediaset di non mandare in onda Temptation Island quest’estate, specie con Uomini e Donne in pausa.