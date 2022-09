Gabriel Garko: ecco le sue bellissime sorelle e quello che non sai su di loro

Forse non tutti sanno che Gabriel Garko ha delle bellissime sorelle. In questo articolo ti mostriamo ciò che non sai di loro

Gabriel Garko è uno degli attori e showman più conosciuti ed apprezzati nel mondo della televisione e dello spettacolo italiano. Sono tantissime, infatti, i fan e le fan che adorano la sua bravura e ammirano tantissimo la sua bellezza, tanto da essere appassionati della storia della sua carriera e della sua vita privata.

Tuttavia, non tutti conoscono davvero tutte le informazioni che riguardano la vita privata dell’attore. A volte anche ai fan più appassionati, infatti sfuggono dettagli di non poco conto. Ecco perché in questo articolo vogliamo parlarti delle bellissime sorelle di Gabriel Garko.

Ecco chi sono e cosa fanno le splendide sorelle di Gabriel Garko

Gabriel Garko ha due splendide sorelle. Entrambe somigliano molto all’amatissimo attore, ma non tutti le conoscono. L’uomo ha infatti tre magnifiche sorelle: Sonia, Nadia e Laura Oliviero, quest’ultima è l’unica più piccola di Garko. Tutte e tre sono molto riservate ed estremamente legate alla loro famiglia e, ovviamente, al loro amato “fratellino”.

Ma cosa fanno nella vita le tre sorelle di Gabriel Garko? Laura Oliviero, la più piccola, è una make-up artist. Nata nel 1975, ha una passione per la moda e l’arte del trucco. Sulla sua pagina Instagram ha moltissimi fan, che spesso le ricordano la grande somiglianza che ha con suo fratello Dario Gabriel.

La bellissima Laura ha lavorato nel mondo della moda e dello spettacolo, diventando presto un’apprezzatissima truccatrice esperta. La donna è infatti specializzata nel trucco fotografico, correttivo, teatrale e cinetelevisivo.

Le altre due sorelle di Gabriel Garko, Sonia e Nadia, hanno una vita privata meno in vista. Delle due si hanno infatti poche informazioni. Molte più informazioni si hanno, invece, dei genitori di Garko: Claudio Oliviero e Isabella Garchio. L’uomo era di origine venete, mentre sua madre di origini siciliane.

In occasione di una puntata di Verissimo, andata in onda il 3 ottobre 2021, le sorelle di Gabriel Garko hanno deciso di dedicare una bellissima e toccante lettera all’attore, che ha deciso di leggerla davanti a tutti. Anche questo splendido gesto, dunque, dimostra quanto la famiglia Garko sia legata e profondamente unita.