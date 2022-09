Scopriamo insieme come possiamo realizzare una buonissima e super veloce torta alle mele che lascerà tutti sbalorditi.

Le ricette facili e veloci sono un vero e proprio toccasana perchè ci permettono di realizzare qualcosa in poco tempo ma con il massimo del risultato, come in questo caso dove vi sveliamo una ricetta buonissima della mitica torta alle mele.

In questo momento sono il frutto perfetto con il quale realizzare un dolce che possiamo mangiare a colazione, oppure a merenda, insomma buono da mattina a sera e che fa felici anche i più piccoli.

Torta di mele e noci: una bontà incredibile da fare subito

In questo caso le indicazioni sono per circa 15 porzioni perchè è una torta che si mantiene alla perfezione e quindi possiamo farne anche un po’ di più così è sempre pronta, in questa ricetta, poi abbiamo aggiunto anche un’altro ingrediente buonissimo, ovvero le noci.

Ma vediamo insieme che cosa ci occorre per realizzarla:

3 uova

50 ml di olio di semi di girasole oppure olio di semi di arachidi

8 gr di zucchero vanigliato

200 ml di latte

50 gr di noci

Cannella a piacere

200 gr di farina

10 gr di lievito in polvere per dolci

75 gr di dolcificante di stevia oppure 150 gr di zucchero semolato

3 oppure 4 mele

Iniziamo con la preparazione vera e propria, noi vi consigliamo uno stampo quadrato, che possiamo imburrare ed infarinare, togliendo poi l’eccesso oppure possiamo anche foderarlo con la carta da forno.

Adesso passiamo alle nostre mele che laviamo per bene e togliamo il torsolo, poi anche la buccia e le facciamo a pezzi abbastanza grandi, non serve che siamo precisi, anzi è una caratteristica che indica il nostro lavoro a casa se non sono perfetti!

Mettiamo quindi le mele nello stampo e ci aggiungiamo anche le noci che avremmo già tritato ed un po’ di cannella, poi prendiamo un contenitore dove all’interno mettiamo le nostre uova che andiamo a montare o con una frusta a mano, oppure con quella elettrica.

Possiamo quindi aggiungere il dolcificante e lo zucchero vanigliato e continuiamo ad amalgamare per bene il tutto, una volta che è uniforme possiamo aggiungere il latte e poi l’olio.

Solamente adesso possiamo unire la farina ed il lievito, mi raccomando un po’ per volta non tutto insieme, continuiamo a mescolare fino a quando non è tutto bello omogeneo, solamente adesso lo possiamo mettere sopra le nostre mele e le noci.

Cerchiamo di livellare per bene il tutto e poi inforniamo solamente quando il forno è bello caldo a 200 gradi per circa trenta minuti, prima di toglierlo dal forno, mi raccomando, facciamo sempre la prova con lo stecchino.

Quando è pronta, prima di servirla in tavola lasciamola intiepidire e poi spolveriamola con lo zucchero a velo, ecco che la nostra torta di mele e noci è pronta e sarà una vera e propria bontà per il nostro palato.

Continuate a seguirci per avere delle ricette sempre facili e veloci che vi fanno risparmiare tempo ma mai il gusto di sedersi a tavola e mangiare qualcosa di buono fatto da noi!