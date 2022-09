Associazioni mentali: se le cambi hai la felicità subito, raggiungi ciò che vuoi, dono inestimabile

I “superpoteri della mente”: se cambi le tue associazioni mentali riscrivi da zero la tua vita.

La mente ha davvero dei grandi poteri e noi possiamo liberarli, riscrivendo quelle associazioni mentali e quei circuiti di pensiero che ci contraddistinguono.

La programmazione della mente

Quando inizio un percorso con uno di voi spesso ascolto la frase “io sono fatto così non passo farci niente”.

La cosa più bella è farvi scoprire che non è così ed assistere a come la vostra vita diventa fantastica! La mente di ciascuno di noi ha una precisa programmazione. Questa programmazione è veramente netta e precisa ma non è immutabile. Anche se molte persone usano le espressioni del tipo “io sono fatto così e non ci posso fare niente” oppure “io sono fatto in questa maniera e lo sarò sempre” in realtà queste espressioni non colgono la realtà dei fatti. È vero che hai una programmazione e hai dei circuiti mentali che funzionano effettivamente in un certo modo ma è completamente falso ritenere che questa modalità non sia modificabile.

La tua mente è sempre modificabile

Infatti la nostra mente a qualsiasi età è sempre estremamente plastica e dinamica. È vero che se abbiamo un’abitudine di pensiero questa tenderà a confermarsi e a rinforzarsi nel tempo. Tuttavia in qualsiasi momento possiamo prendere la decisione di modificare quella abitudine di pensiero. Le abitudini di pensiero e le associazioni inconsce che abbiamo nella nostra mente sostanzialmente determinano tutto quello che riusciamo a fare oppure non fare nella vita. Tutte le cose nelle quali siamo bravi così come tutti quelli errori e quegli sbagli che sembriamo attrarre così naturalmente in realtà non sono altro che il frutto di quelle associazioni mentali che contraddistinguono la nostra mente.

Individuare quali sono quei circuiti mentali che scattano in automatico in una determinata situazione e che ti portano a fare scelte sbagliate o a tenere comportamenti sbagliati è estremamente prezioso. Se individui quali sono quelle abitudini di pensiero che poi ti portano a fare le cose di cui ti penti o che magari comunque non riesci a fare in modo davvero azzeccato, stai facendo il primo fondamentale passo verso il cambiamento. Sforzati di sovrascrivere nuove abitudini a quelle vecchie. All'inizio ti sembrerà di fare qualcosa di vuoto e senza scopo ma ad ogni giorno che passerà, il nuovo circuito mentale pian piano si farà la strada e sostituirà quello vecchio. Può sembrare una magia ma questo realmente può cambiare i tuoi pensieri e le tue abitudini e di conseguenza trasformarti realmente in quella persona che desideri essere.