Diventa la migliore versione di te stesso: dono prezioso, superi i limiti, conquisti la felicità

Ciascuno di noi è il risultato di una programmazione avvenuta sostanzialmente nell’infanzia ma poi continuata negli anni.

Questa programmazione determina quasi tutti i nostri successi e tutti i nostri insuccessi.

Che bello vedervi raggiungere tutto ciò che volete

Quando iniziate un percorso con me avete davvero poca fiducia in voi stessi e nel fatto che potete cambiare ed è bellissimo prendervi per mano e farvi scoprire tutto ciò che potete diventare e realizzare.

E’ vero che le tue abitudini mentali e i comportamenti che tieni sono stati determinati durante la tua infanzia ma anche gli anni successivi sono stati molto importanti. Decenni fa si riteneva che soltanto gli eventi dell’infanzia fossero realmente in grado di determinare la personalità di un individuo e anche quei processi mentali che lo portano naturalmente a saper fare bene determinate cose mentre a non saper fare determinate altre.

Superiamo i limiti insieme

I limiti di pensiero che portano alcune persone a fare grandi sbagli nella loro vita oppure a compiere azioni spesso autolesionistiche sono in realtà abitudini di pensiero ed associazioni mentali che è sempre possibile trasformare. Tu puoi realmente diventare la versione migliore di te stesso. La versione migliore di te stesso è quella sorta di tuo gemello che “vive nella dimensione parallela” nella quale tutte le influenze su di lui sono state sempre positive, motivanti e potenzianti. Certo, tu mi potrai rispondere che la tua vita non è stata affatto così e che tutti gli eventi non hanno certo contribuito a motivarti e a darti fiducia in te stesso.

La versione migliore di te stesso: raggiungiamola insieme

Ma non devi sentirti troppo giù: in realtà questo capita spessissimo. Però devi sapere che in qualsiasi momento puoi iniziare a condizionare la tua mente in una direzione positiva. La mente è sempre in grado di modificarsi e persino le persone più anziane hanno una plasticità mentale insospettabile. Infatti a qualsiasi età la mente può essere sempre modificata e riscritta e soprattutto possono essere riscritti quei circuiti mentali che ti limitano. Diventare la migliore versione di te stesso significa scegliere di uscire dalla sofferenza attraverso il giusto percorso ed imparare a prendere le scelte giuste ed imparare ad essere attraente e positivo nel tuo ambiente. Significa in sostanza superare quei limiti che magari da tanto tempo vuoi aggirare.