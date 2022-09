I “poteri magici della mente”: scopri come liberarli ed ottenere dalla vita quello che vuoi

Non devi stupirti se ti parlo di poteri “magici” della mente, perché è davvero così.

La mente umana è capace davvero di fare cose prodigiose: con la giusta motivazione e con il giusto setting mentale, le persone realmente focalizzate riescono a raggiungere traguardi che sembrano incredibili e sbalorditivi.

Una magia che è dimostrata scientificamente

La magia della mente non risiede in qualche strano sortilegio, ma in potenzialità che la scienza ormai ha dimostrato da tempo.

Ci sono innumerevoli studi che dimostrano come se una persona si convince davvero di qualcosa, poi questo qualcosa inizia a determinarlo nella sua vita attraverso comportamenti vincenti. Facciamo un esempio molto concreto e molto semplice. Avrai sicuramente sentito parlare dell’effetto placebo. Questo effetto è noto in medicina ormai da tantissimo tempo. Se una persona si convince di stare assumendo un farmaco contro il mal di testa, molto probabilmente il mal di testa le passerà davvero.

Se ti convinci di poterlo fare lo farai davvero

Anche se quel farmaco è soltanto uno zuccherino, l’effetto sul suo corpo sarà reale. Questo è noto anche come effetto pigmalione. In realtà l’effetto pigmalione è qualcosa di un po’ diverso ma dimostra sempre come la convinzione possa essere assolutamente determinante nella nostra vita. Ora ti racconto un esperimento che ti farà riflettere. In una classe di scuola sono stati sorteggiati a loro insaputa un certo numero di studenti che da quel momento in poi sono stati trattati dall’insegnante come dei veri e propri geni. Anche se magari facevano male i compiti, i loro voti erano sempre fantastici e l’insegnante si prodigava in lodi e complimenti.

Effetti prodigiosi

Ne sono stati anche sorteggiati un altro gruppo che invece sono stati trattati dall'insegnante come dei veri somari. Potrà sembrarti incredibile ma pian piano le performance degli studenti trattati come degli autentici geni sono diventate realmente eccellenti. Ma anche gli studenti trattati come dei somari hanno finito per avere risultati realmente scadenti. Dunque se impari a convincere te stesso delle giuste cose, letteralmente sarai come una "calamita" in grado di attirare nella tua vita i risultati che vuoi. Nessuna magia strana, ma semplicemente è il potere che ciascuno di noi ha nella mente.