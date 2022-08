Reazione a Catena: la delusione doveva arrivare prima o poi

Reazione a Catena: i tre ragazzi hanno visto sfumare più di 60.000 mila euro nel gioco finale del programma. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Una sconfitta amara per i ragazzi che nella giornata di ieri hanno partecipato al gioco finale di Reazione a Catena, il gioco preserale condotto da Marco Liorni.

Aldo, Lorenzo e Nicolò hanno provato a vincere la somma che alla fine del gioco era più di 60.000 mila euro, per l’esattezza 61.500 euro.

Prima di partecipare all’ultimo game, i Novanta e Passa hanno battuto nell’Intesa Vincente i tre ragazzi che provenivano dalla Sicilia, i Tamarindi.

I tre ragazzi dovevano indovinare quale era la parola che collegava le altre due: Naso e Espressione. Dopo averci ragionato su, hanno provato a capire quale era quella che si nascondeva tra le lettere PR e E.

Reazione a Catena: delusione per i campioni

La risposta esatta era Professione. E il conduttore Marco Liorni ha spiegato ai 3 giovani ragazzi perché questa era la parola mancante “Quella del naso è una professione, c’è infatti una persona che annusa i profumi in fase di lavorazione, mentre si dice espressione della professione nel caso, per esempio, della professione di fede”.

Insomma, oltre al presentatore, anche tutto il pubblico era visibilmente dispiaciuto che i Novanta e Passa non fossero riusciti a vincere il montepremi finale.

Non c’è stato nulla da fare per i tre ragazzi, che, come ha ribadito Marco Liorni, sono i campioni più giovani che hanno partecipato, fino ad ora, a Reazione a Catena.

Insomma, anche se i ragazzi non sono riusciti a vincere, sono sempre loro i campioni che stasera proveranno di nuovo a vincere contro i tre ragazzi che li sfideranno.

La risposta da trovare non era molto semplice. Tutto il pubblico faceva il tifo per loro, ma alla fine non sono riusciti a trovare la risposta esatta.

Se riusciranno a vincere anche questa sera contro i nuovi sfidanti, proveranno di nuovo a cercare le parole esatte che mancano nella catena.

Riusciranno i ragazzi a vincere questa nuova sfida? Lo scopriremo solo guardando insieme Reazione a Catena, programma preserale di Rai 1, condotto dal presentatore Marco Liorni.