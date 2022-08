Cellulare: se hai ancora questo sei molto ricco!

Occhio allo smartphone che possiedi. Se hai ancora questo cellulare vuol dire che sei molto ricco. Ecco di quale stiamo parlando

I telefoni cellulari sono diventati negli anni dei veri e propri dispositivi personali che riescono a soddisfare moltissime esigenze. Anche per questo, hanno presto cambiato nome, passando da semplici “telefonini” ai più sofisticati “smartphone”. Dietro la loro innovazione vi è l’idea di rendere più semplici gesti quotidiani delle persone che, altrimenti, richiederebbero molto più tempo.

Se da un lato possedere un nuovo smartphone di ultima generazione vuol dire poter avere accesso a numerose funzionalità, alle migliori applicazioni e strumenti, conservare vecchi dispositivi potrebbe essere un vantaggio. Se, infatti, hai ancora questo cellulare vuol dire che sei molto ricco. Ecco di quale dispositivo stiamo parlando.

Se hai ancora questo cellulare puoi ottenere parecchi soldi

Nel mondo esistono oggetti realizzati dall’uomo che hanno fatto la storia. Con il passare degli anni, infatti, alcune creazioni sono diventate dei veri e propri oggetti cult che, grazie anche ai numerosi collezionisti, hanno assunto grandissimo valore per coloro che li possiede e per chi decide di spendere molti soldi per acquistarli.

Lo stesso discorso vale anche per i telefoni cellulari. Questi dispositivi, negli anni, sono cambiati moltissimo. Grazie alle innovazioni tecnologiche e ai continui cambi di esigenze della popolazione, dei semplici oggetti utili a telefonare gli altri sono diventati dei mini-computer in grado di connettere le persone in ogni angolo del globo, grazie ad applicazioni avanzatissime.

Tuttavia, esistono modelli che hanno fatto la storia e che oggi rappresentano un grandissimo valore per chi decide cdi collezionarli. Stiamo parlando del Nokia 3310, uno dei telefonini che più hanno impattato nella storia della telefonia mobile. Questo modello, infatti, ha visto vendite di circa 126 milioni di unità.

La Nokia riuscì infatti a realizzare un prodotto altamente sofisticato per quella che era l’epoca di allora. Si trattava di un telefonino piccolo e molto maneggevole e con uno schermo avanzatissimo. Il dispositivo montava inoltre un sistema di batteria agli ioni di lito che consentiva di aumentare la durata fino a 260 ore.

Grazie al suo incredibile impatto sulla società di allora, il Nokia 3310 divenne presto una chimera per i collezionisti, tanto da far crescere enormemente il suo valore. Se ne avete uno e vorreste venderlo, sappiate che il suo valore oggi su Ebay potrebbe raggiungere oltre i 450€.