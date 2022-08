Scopriamo che cosa accadrà per quanto riguarda la nuova puntata della soap opera che arriva dalla Spagna e che ha incantato tutti.

Anche oggi, 24 agosto, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Sei Sorelle, ovvero il programma che ha avuto un successo enorme sia nel suo paese d’origine che nel nostro, anche se iniziato in piena estate.

Le storie della famiglia Silva lasciano senza parole anche perchè si svolgono in un’altra era, ovvero agli inizi del 1900 quando le donne avevano un’altro ruolo nella società rispetto ad oggi e molte cose andavano nascoste.

Sei Sorelle: Blanca lo perdona, finalmente ma..

Iniziamo con il dire che Celia diventerà molto famosa per via della proposta nella pubblicazione dei suoi manoscritti ma in questo modo tutti possono conoscere le storia della loro famiglia.

Ecco che deve risolvere un bel problema, ovvero non può pubblicare a suo nome, per evitare scandali ma con il nome maschile, decide quindi di farsi chiamare Roman Caballero, ma non tutti si risolve così facilmente.

Arriviamo a Blanca che ha scoperto la verità su Rodolfo , ovvero che la tradisce, ma per il momento non può farci nulla, ma decide di prendere una decisione molto particolare, ha parlato con Donna Dolores e vuole rompere il suo fidanzamento.

Ma la bella Silva ci ripensa, perdona il Loygorri salvando quindi il loro rapporto, ma cosa è successo perchè ha cambiato velocemente idea? Forse è stata la mamma del banchiere a farle cambiare idea? Per il momento non possiamo saperlo, ma la decisione sconvolge tutti, per primo Cristobal.

Per quanto riguarda il rapporto tra Diana e Salvador tutto diventa sempre più stretto, complice il viaggio di lavoro che hanno fatto alle Terme, tanto che hanno passato anche dei momenti intimi insieme.

Ecco che Salvador decide di rilevare i suoi sentimenti al collega e che non è assolutamente una conquista qualunque, lui si è innamorato di lei veramente e prova un sentimento molto forte e puro.

Ma la bella Silva ricambia il sentimento oppure decide di rimanere sulle sue e riflettere bene su cosa vuole, per il momento non sappiamo altro e possiamo attendere solamente le prossime puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa su Rai1.