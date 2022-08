Mina Settembre 2: la notizia che tutti attendevano, eccola

Mina Settembre 2: la fiction che vede protagonista Serena Rossi tornerà molto presto sulla Rai. Vediamo insieme quando inizia.

La fiction di Rai 1, Mina Settembre, ha come protagonista la cantante, attrice e anche doppiatrice – ha doppiato Anna in Frozen – Serena Rossi.

Tornerà in prima serata molto presto, tra poco più di un mese, esattamente il 25 settembre. La seconda stagione sarà composta da 6 nuove puntate.

Prima della messa in onda, quindi della seconda stagione, lo sceneggiatore della fiction Fabrizio Cestaro, ha rivelato cosa succederà nei nuovi episodi.

Insomma, la domanda che tutti si stanno ponendo è chi sceglierà la protagonista, Serena Rossi, tra il suo ex marito Claudio De Carolis, interpretato da Giorgio Pasotti, e il ginecologo, Domenico Cambardella, interpretato invece da Giuseppe Zeno.

Mina Settembre: ecco chi sceglierà tra il suo ex marito e il ginecologo

Il suo ex marito, infatti, l’ha tradita e Mina ha ritrovato la felicità accanto al ginecologo. Ma ora, come ci svela lo sceneggiatore, non mancheranno molti colpi di scena “Con grande sorpresa di molte persone a lei vicine, Mina deciderà di dare una seconda possibilità all’ex marito Claudio e cercherà di ricucire i fili di questa relazione”.

Ma tra le varie anticipazioni c’è anche il fatto che il personaggio interpretato da Zeno, infatti, continuerà a collaborare con il consultorio, trovandosi a lavorare fianco a fianco con Mina.

Ma mentre ci si dovrà abituare a dire addio ad un volto ormai conosciuto della fiction, ovvero Olga, che non è altri che la madre della protagonista, interpretata dall’attrice Marisa Laurito, ci saranno tanti nuovi personaggi come ad esempio Antonia Liskova, che interpreterà la nuova analista e che alla fine aiuterà a risolvere, insieme alla protagonista – interpretata da Serena Rossi – i casi più difficili.

In una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni, poi, la Rossi ha parlato del suo compagno Davide Devenuto, con il quale ha un figlio Diego ed ha rivelato quello che li unisce non è il lavoro, ma bensì “i principi, i valori, la famiglia, la casa, gli amici, i viaggi”.

Il piccolo inizierà la prima elementare e la mamma ha deciso di prendersi un momento di pausa dal lavoro per seguire al meglio il figlio. Ed è proprio la Rossi che rivela che il figlio è molto timido e che non ama stare al centro dell’attenzione.