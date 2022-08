Elisabetta Gregoraci, la sua casa è un sogno per pochissimi: l’avete mai vista? Ecco la dimora della celebre showgirl e conduttrice.

Elisabetta Gregoraci, come ormai da diverso tempo a questa parte, è stata sicuramente una delle protagoniste dell’estate; oltre a condurre Battiti live, la conduttrice e showgirl calabrese ha spesso condiviso momenti di relax, mostrandosi più bella che mai.

Attivissima sui social, la Gregoraci ha condiviso nel corso del tempo anche alcuni scatti direttamente dalla sua bellissima casa; l’avete mai vista? E’ davvero un sogno per pochissimi, eccola.

Oltre che col suo talento, la Gregoraci ha conquistato il pubblico con tutta la sua bellezza mediterranea e il suo corpo scolpito; l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip l’ha rilanciata nel mondo dello spettacolo e, ora, è più pronta che mai per nuovi progetti.

Come tutti gli altri vip però, anche Elisabetta necessita di un “nido” dove ricaricare le energie e spesso lo fa nella dimora che divide insieme a suo figlio Nathan Falco a Monte Carlo.

Alcune location della casa sono visibili dalle foto postate direttamente dalla conduttrice sul suo profilo Instagram; già da quanto si intravede, l’abitazione sembra essere davvero un sogno per pochi.

Ad esempio, in uno scatto che vediamo su Instagram troviamo la Gregoraci seduta su un’elegante scalinata, che lascia intravedere parte dello stile barocco di quello che dovrebbe essere il soggiorno della casa; la raffinatezza di certo non manca in ogni angolo della dimora.

Anche intravedendo il salone notiamo degli eleganti dettagli; il salotto è dominato da tonalità che variano dal bianco al nero, con un sofà di pelle bianco e un tappetto in stile ellenico.

La dimora è molto grande, tanto che non mancano varie librerie e anche un’ampia cabina armadio, dove spesso la Gregoraci si scatta dei selfie per mostrate a tutti i suoi follower l’outfit di giornata; i comfort non mancano di certo, anche nel bagno, all’altezza del resto dell’abitazione.