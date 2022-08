Forse non tutti conoscono la vita privata del protagonista di Beautiful. Avete mai visto i figli di John McCook? Eccoli

Beautiful è una delle soap opera americane più longeve e famose in assoluto. L’apprezzatissima serie ha conquistato negli anni milioni e milioni di telespettatori, diventando fin da subito uno dei prodotti cult della televisione americana, prima, ed europea poi. Si tratta, infatti, di un’opera televisiva particolarmente apprezzata per via dei suoi intrecci e delle sue incredibili e longeve narrative.

Ma ad essere al centro dell’attenzione dei fan di Beautiful ci sono certamente gli intramontabili personaggi che hanno reso questa soap opera unica. Tra questi non può che essere menzionato l’attore che interpreta Il general manager, Eric Forrester. È infatti uno dei personaggi più longevi della serie, ma non tutti conoscono bene la sua vita privata. Ecco, infatti, chi sono i figli di John McCook.

Ecco chi sono i figli di John McCook

Tra i protagonisti più amati e longevi della soap opera “Beautiful” vi è certamente Eric Forrester, interpretato da John McCook. Si tratta del vero volto (insieme a quello di Brooke e Ridge) della serie tv americana ed è sicuramente tra i personaggi più amati in assoluto.

McCook è nato nel 1944 in California e, prima di diventare il talentuoso e apprezzatissimo attore che è oggi, ha affronto negli anni diverse carriere. Il mondo dello spettacolo per lui è iniziato come figurante del mondo Disneyland, ma nel 1987 riesce ad entrare a far part del cast della serie tv “Beautiful”.

Divenuto da subito un’icona della soap opera televisiva americana, l’attore diventa tra i personaggi preferiti da parte dei telespettatori che amano guardare la serie. Non tutti, però, conoscono bene la vita privata di “Eric Forrester”.

McCook ha sposato Laurette Spang, divenuta sua moglie a seguito del terzo matrimonio dell’attore. La coppia ha inoltre avuto tre splendidi figli: Jake Thomas, Rebecca Jeanne e Molly.

Sebbene non ci siano grandi informazioni sui figli dell’attore, ad oggi si sa che Molly, la terzogenita, ha deciso di intraprendere le stesse orme del padre, diventando essa stessa un’attrice. La donna ha infatti iniziato la sua carriera interpretando ruoli di secondo piano in occasione di alcune serie tv.