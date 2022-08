The Big Bang Theory: Penny senza trucco è così

Vi ricordate di Penny, protagonista assoluta in The Big Bang Theory? Senza trucco la splendida attrice è così

The Big Bang Theory è stata una delle serie tv più amate e apprezzate dal pubblico. Pronta a diventare una serie cult, The Big Bang Theory ha conquistato milioni di telespettatori in tutto il mondo, riuscendo ad entrare nei cuori delle persone e gettando nello sconforto (si fa per dire) all’annuncio dell’arrivo dell’ultima puntata in assoluto.

Le ragioni del successo, per cui va certamente dato merito ai registi e ai narratori, sono da individuare soprattutto nello spettacolare cast che ha fatto parte della serie. Tra i personaggi principali non si può certo non menzionare Penny, interpretata dalla splendida Kaley Cuoco. Ma sapete com’è senza trucco la splendida attrice? Ecco una foto che vi risponderà.

Ecco com’è Penny, di The Bing Bang Theory, senza trucco

Tra i personaggi più longevi e amati di The Big Bang Theory vi è sicuramente Penny. La meravigliosa cameriera dalla vita complicata è interpretata dalla bellissima Kaley Cuoco. L’attrice ha fin da subito conquistato i cuori dei telespettatori, diventando una dei personaggi preferiti di molti.

Nata in California nel 1985, Kaley Cuoco ha intrapreso la strada dello spettacolo fin da subito: a soli 6 anni. Prima dell’ultima serie tv di cui è stata protagonista, la Cuoco è apparsa anche in Streghe, 8 simple rules ed Ellen. Tuttavia, la splendida attrice ha raggiunto un enorme successo grazie alla sua interpretazione di Penny in The Bing Bang Theory.

La splendida impiegata della Cheesecake Factory conquista fin da subito i suoi coinquilini, Sheldon e Leonard. In particolare, quest’ultimo si innamorerà subito della bellissima ragazza e dei suoi capelli biondi e lunghi, oltre al suo grande senso dell’umorismo e alla semplicità coinvolgente.

Kaley Cuoco, è infatti un’attrice meravigliosa e lo dimostra anche nella sua vita reale. Pur apparendo in modo totalmente diverso dal “mondo di Penny”, la Cuoco si mostra in una foto senza trucco. Nello scatto, dimostra quanto sia di una bellezza semplice, anche senza alcun utilizzo del make-up.

La foto, pubblicata sul suo account Instagram ufficiale, mostra la bellissima attrice sorridente e in compagnia del suo tenero cagnolino Ruby. La ragazza si sta rilassando a letto, mentre indossa una camicia da notte a maniche corte. Nonostante l’assenza di trucco, Penny appare meravigliosa e bellissima.