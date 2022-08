Vediamo insieme una incredibile ricetta che possiamo realizzare senza il forno e che vi farà fare un figurone con il dolce.

Accendere i fornelli con questo caldo non è assolutamente una buona idea, ovviamente dobbiamo farlo ma noi oggi veniamo in vostro soccorso proponendovi un dolce buonissimo che non ha bisogno di calore ma di freddo.

Scopriamo come possiamo realizzare un’ottima torta fredda al cioccolato che vi farà leccare i baffi e che andrà a ruba in poco tempo tra grandi e piccini, quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo cosa ci serve.

Torta cremosa fredda: la ricetta che stupisce tutti quanti

Il cioccolato poi è un ingrediente che piace a tutti non c’è una persona che non lo adori, ma vediamo cosa ci serve per la base, dove in questo caso per pochissimo tempo dobbiamo accendere il forno: