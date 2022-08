Chiara Nasti: la rivelazione bomba, parla lei!

Chiara Nasti, la rivelazione bomba per lei: ecco cosa ha detto la nota influencer a riguardo, davvero da non credere.

Chiara Nasti è come al solito al centro dell’attenzione, ma questa volta non per la sua bellezza, il suo corpo scolpito e le sue curve da capogiro; l’influencer infatti è ormai da diversi mesi impegnata col calciatore della Lazio Matteo Zaccagni, con cui presto avrà un bambino.

Mentre entrambi aspettano la nascita del frutto del loro amore, arriva ora sui social la rivelazione bomba su un argomento che sta tenendo banco; a commentare la situazione è direttamente la Nasti.

Chiara Nasti, la rivelazione bomba per lei: ecco cosa ha detto

Questa sarà sicuramente un’estate da ricordare per Chiara Nasti, che dopo essere rimasta incinta ha ora ricevuto la proposta di matrimonio da parte dell’esterno della Lazio.

In una suggestiva location marittima, Zaccagni si è infatti inginocchiato e chiesto la mano alla Nasti, visibilmente commossa; il tutto è accaduto in riva al mare, al termine di una cena romantica.

La domanda che si fanno tutti dunque, considerato come la Nasti abbia accettato, è una sola: l’influencer si presenterà all’altare col pancione oppure no? A fare chiarezza, come riporta anche il sito Gossip e TV, ci ha pensato lei stessa sui social.

“Sicuramente sposarsi con il pancione è bellissimo, ma vogliamo il nostro bimbo quel giorno e ora mi sentirei troppo impacciata perché già sento la pancia troppo grande. Non mi godrei a pieno quel giorno. Dopo la nascita” le parole di Chiara, che fugano ogni dubbio.

A quanto pare dunque le nozze avranno luogo dopo la nascita del bambino; per organizzare un matrimonio poi ci vuole comunque tempo e far sposare Chiara col pancione avrebbe richiesto una gran fretta nei preparativi.

La coppia avrà quindi modo di godersi prima la nascita del loro primo figlio o prima figlia insieme, e poi il grande giorno delle nozze a suggellare definitivamente il loro amore; nei mesi a venire, di sicuro, i due eventi saranno sotto l’attenzione di tutti.