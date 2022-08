Toccante episodio che ha lasciato Bianca Guaccero, insieme a tutti i fan che la seguono, senza parole. Ecco che cosa è successo

Colpo di scena a seguito della presentazione dei palinsesti Rai in cui sono stati mostrati i programmi per la prossima stagione televisiva. In questa occasione, infatti, è stata ufficializzata la definitiva chiusura del programma che andava in onda su Rai 2 “Detto Fatto”. Spesso contornato da polemiche e fraintendimenti, si è deciso di chiudere il programma condotto da Bianca Guaccero.

Ma è proprio la conduttrice ad essere finita al centro dell’attenzione dopo un episodio che ha lasciato tutti senza parole. A seguito dell’annuncio della chiusura definitiva del programma, infatti, è successo qualcosa di toccante che ha lasciato Bianca Guaccero senza parole. Ecco che cosa è successo.

Bianca Guaccero senza parole: è successo

Arriva la chiusura di “Detto Fatto”. Nonostante fosse già nell’aria, con la presentazione dei palinsesti ufficiali Rai è stata data l’ufficialità della cosa: la prossima stagione non verrà più trasmesso il programma condotto da Bianca Guaccero.

Si trattava di un programma “tutorial” che era stato portato al successo dalla bella Caterina Balivo e che, al termine della sua decima edizione, verrà chiuso definitivamente. I telespettatori, dunque, non troveranno tra i palinsesti Rai lo storico programma pomeridiano su Rai 2.

Ma a far parlare di ciò che è successo, non è tanto la notizia in cui è stata ufficializzata la chiusura del programma, ma un episodio che ha lasciato Bianca Guaccero senza parole. Mentre è in Puglia per le vacanze, la bella Bianca ha voluto pubblicare sui social un ricordo del programma, dedicandolo ai suoi telespettatori.

Per lei, infatti, è arrivata una splendida dedica da parte di Jonathan Kashanian, che ha commentato il post della Guaccero con un semplice e toccante: “Mi manchi”. Lo stilista italo-israeliano e la conduttrice sono infatti stati colleghi all’interno del programma, diventando grandissimi amici nella realtà.

Ad oggi i due sono ancora molto amici e continuano a frequentarsi molto, tanto da scambiarsi dediche e messaggi di stima e affetto. Per quanto riguarda il futuro, alcune indiscrezioni danno i due ancora insieme per progetti televisivi e professionali futuri. Tuttavia, ad oggi non ci sono stati ancora annunci ufficiali.