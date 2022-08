Programma Rai è successo in diretta, lo avete visto?

Un piccolo imprevisto nella trasmissione di Rai 1, Camper, condotto da Roberta Morise e Tinto. Avete visto cosa è successo?

Un piccolo imprevisto si è verificato all’interno del programma di Rai 1, Camper, condotto da Roberta Morise e Tinto.

Il programma della Rai – che va in onda dal 6 giugno – ha avuto nella giornata di ieri, 8 agosto, un finale di puntata che nessuno si aspettava.

Avete visto cosa è successo? Mentre i conduttori erano in collegamento dalla Puglia con Monica Caradonna – giornalista enogastronomica – hanno sentito dei forti tuoni.

La giornalista, mentre stava parlando, non ha potuto fare altro che commentare così “Sta scoppiando un temporale”, accennando appena un sorriso.

Camper: un piccolo imprevisto sul finale della puntata

Nonostante stesse piovendo, però, il collegamento con Monica Caradonna è durato ancora un po’. La giornalista enogastronomica ha anche detto “C’è un temporale in corso”.

L’inviata ha brindato con i suoi ospiti ed ha chiuso il collegamento. Tinto, dallo Studio 3 di Via Teulada a Roma, non ha potuto fare altro che costatare quello che aveva detto la giornalista. Roberta Morise, invece, ha ironizzato su quanto accaduto affermando che era “molto romantico”.

Nonostante ci fosse un temporale, il suo collegamento è andato regolarmente in onda, come abbiamo detto precedentemente. Monica Caradonna ha proseguito il suo spazio quotidiano senza nessun problema.

Novità in arrivo per l’ultima settimana del programma Camper, che va dal lunedì 5 settembre a venerdì 9 settembre.

Infatti, la trasmissione si dovrebbe spostare in esterna. Il motivo è semplice: lo studio nel quale va in onda questo programma, sarà occupato da Oggi è un altro giorno e La Vita In Diretta, con le loro nuove edizioni.

La trasmissione, quindi, nell’ultima settimana, verrà registrata con giorni di anticipo. Purtroppo, ancora non sappiamo se questa trasmissione sia stata rinnovata per un altro anno. Quasi sicuramente, il tutto verrà confermato – o meno – nella prossima primavera.

Il programma tratta il giro di Italia con un camper e al suo interno ci sono alcune rubriche, come ad esempio Tele Camper e Nella Vecchia Trattoria, in cui Federica De Denaro conduce e giudica una sfida tra due regioni diverse.

E voi avete visto il finale della puntata andata in onda l’8 agosto 2022?