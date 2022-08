Grande Fratello: Giacomo Urtis confessa, da non credere

Giacomo Urtis, durante una lunga intervista al settimanale Novella 2000, ha confessato cosa gli piacerebbe fare. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Giacomo Urtis pochi giorni fa ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Novella 2000 in cui confessa cosa gli piacerebbe molto fare.

Il chirurgo ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, facendo coppia con la soubrette Valeria Marini, e vorrebbe replicare questa esperienza.

Urtis ha già parlato, in una vecchia intervista, del cast della nuova edizione del programma di Alfonso Signorini: non è sceso nei particolari, ma ha già annunciato che si vedranno delle facce nuove, affermando anche che “non sono i soliti che vanno in tv”.

Al giornalista, il chirurgo ha fatto sapere che gli farebbe particolarmente piacere entrare nella casa più famosa di Italia, insieme ad un’altra soubrette.

GF Vip, Giacomo Urtis: ecco con chi farebbe coppia

Giacomo Urtis ha annunciato che varcherebbe la famosa porta rossa insieme a Pamela Prati “Mi piacerebbe entrare casomai con Pamela Prati…Lei immagina cosa accadrebbe?”.

Subito questa confessione, però, i ricordi della showgirl all’interno della casa del Grande Fratello Vip – edizione condotta da Ilary Blasi – tornano in mente.

Per questo motivo, il giornalista ha fatto notare ad Urtis che se dovesse entrare a fare coppia con la Prati, potrebbe anche rischiare di finire prima il suo percorso.

A tal punto, però, il chirurgo ha risposto con estrema sincerità e senza preoccupazioni “Questa volta sarei capace di convincerla a restare in Casa con tutti gli altri concorrenti…Saprei come calmarla…”.

Ed inoltre ha anche aggiunto “le farei capire l’importanza di farsi amare dal pubblico…”. Ma quante probabilità ci sono di rivedere Giacomo Urtis nel programma di Alfonso Signorini?

A questa domanda, è proprio lo stesso chirurgo a rispondere, affermando che in realtà non è “stato neppure chiamato dalla produzione”.

E poi racconta, sempre a Novella 2000, anche dei suoi progetti futuri. Infatti, lui vorrebbe lavorare accanto alle sorelle Selassiè in radio “Vorrei fare radio con le sorelle Selassiè, sono certo che saprebbero catturare l’attenzione degli ascoltatori…”.

Cosa ne pensate delle parole del chirurgo Giacomo Urtis? Vi piacerebbe vederlo entrare un’altra volta nella casa del Grande Fratello Vip, insieme alla showgirl Pamela Prati?