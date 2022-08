Adriano Celentano: la sua casa è un sogno per pochi

Conoscevate la casa meravigliosa di Adriano Celentano? Eccola in alcuni scatti: semplicemente meravigliosa

Adriano Celentano è certamente uno dei principali personaggi dello spettacolo italiano. Grazie alle sue geniali intuizioni e abilità artistiche, infatti, Celentano ha letteralmente rivoluzionato la musica italiana, portando novità senza precedenti con uno stile unico e indistinguibile.

Cantante, attore, ballerino, Celentano è un talento pure che riesce a far parlar di sé con grandissima facilità. Il molleggiato (così viene chiamato dai propri fan) è stato spesso al centro del gossip e la sua vita privata è un tema di grande interesse per gli appassionati. Conoscevate la casa meravigliosa di Adriano Celentano? Eccola in alcuni scatti: semplicemente bellissima.

Ecco la casa meravigliosa di Adriano Celentano

Adriano Celentano può godere ancora oggi di un foltissimo numero di fan che apprezzano le sue opere e ricordano le imprese artistiche che hanno cambiato il mondo della tv e dello spettacolo italiano. Spesso al centro di pettegolezzi e gossip (uno tra tutti il tradimento con l’attrice Ornella Muti), il molleggiato ha una grandissima abilità a far parlare di sé.

La vita privata di Adriano Celentano è stata sempre al centro dell’attenzione di giornalisti e fan. L’artista ha però conquistato il successo grazie alle sue doti di cantante, ballerino, sceneggiatore, cantautore e regista, coronando una carriera dall’immenso successo.

Le sue capacità di stupire e non essere mai scontato hanno fatto di Celentano un personaggio cult, che rappresenta ormai una vera e propria istituzione. Tuttavia, non tutti oggi sanno molte cose della sua vita privata. Adriano Celentano, infatti, vive in una villa meravigliosa stanziata sui colli del Lago Lario, in Brianza, a Campesone di Galbiate.

La grandezza del personaggio si esprime nella sua abitazione. Celentano, infatti, vive in una villa molto bella in stile anni Venti. Il terreno in cui è stata realizzata, inoltre, è grande decine di ettari, in modo da circondare l’abitazione dal verde e dal silenzio.

La villa, infatti, sembra una vera e propria reggia circondata dal verde dei boschi e da uno splendido e curatissimo prato. Per entrare nell’abitazione, infatti, è necessario attraversare un viale molto lungo, realizzato attraverso alberi e vegetazione. Il parco è infatti immenso ed è presente anche una splendida piscina e un campo da tennis.