Regina Elisabetta: se lo fa non va bene, mai

Regina Elisabetta, se lo fa non va mai bene: la curiosa “relazione” notata da alcuni su questa scelta della monarca e altri avvenimenti.

La Famiglia Reale britannica è tornata di nuovo sotto lo sguardo attento dei media di tutto il mondo, prima per i rumors su William e Kate, poi per il presunto figlio segreto di Carlo e Camilla.

Di certo, in decenni di regno, la regina Elisabetta ha avuto il suo bel da fare con questioni politiche e non solo; secondo alcuni però, nel corso del tempo le scelte degli outfit da parte della monarca avrebbero portato a determinate conseguenze.

Regina Elisabetta, se lo fa non va mai bene: la curiosa storia

Ogni mossa della regina Elisabetta non passa di certo inosservata e così, come riportato da Gossip e TV, alcuni giornalisti della stampa estera avrebbero notato un certo parallelismo fra la scelta nel vestiario della monarca e il divorzio di alcune celebri coppie della casa reale.

Secondo questa “teoria” (più una divertente osservazione dei fatti, basata ovviamente solo su supposizioni) ogni qual volta, nel corso del tempo, la regina abbia indossato un abito blu a un matrimonio, quella coppia si è poi separata.

Si nota come la prima volta sia successo nel ’60, al matrimonio della sorella Margareth con Antony Armstrong-Jones; dopo diciotto anni e diversi scandali, i due decidono di separarsi.

Pare l’abito blu della regina non sia stato propizio nemmeno per la figlia, la principessa Anna, che nel ’73 ha sposato il capitano Mark Philipps per poi separarcisi nel ’92. Caso eclatante col matrimonio del principe Carlo e lady Diana, celebrato nell’81: in questo caso, sappiamo tutti molto bene come è andata.

Cinque anni più tardi, altro abito blu per la regina al matrimonio del figlio Andrea, col principe che ha sposato Sarah Ferguson nell’86; sei anni più tardi, nel ’92, arriva il divorzio.

Per i due più recenti matrimoni della casa reale invece, quello di William con Kate e quello di Harry con Meghan, la regina ha sfoggiato abiti color giallo pallido e verde lime; loro saranno “salvi”? Ovviamente, è quasi assurdo pensare che sia stato il colore dell’abito della regina a far naufragare i matrimoni, ma il fatto resta sicuramente curioso da osservare.