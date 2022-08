Irama dice addio all’Italia? Ecco cosa c’è di vero: i rumors sulla possibile scelta di vita del cantante e rapper di Carrara.

Arrivato al successo nel 2018 grazie alla vittoria di Amici (dopo aver trionfato tra l’altro nella categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo due anni prima) Irama è ormai un cantante affermato e davvero seguitissimo.

I fan provano per lui molto amore, tanto che un recente rumors ha catturato la loro attenzione: Irama ha deciso di andare a vivere all’estero? Ecco la situazione e quanto c’è di vero.

Irama dice addio all’Italia? Ecco cosa c’è di vero: le sue parole

A parlare del suo trasferimento all’estero è stato lo stesso cantante in una recente intervista al Messaggero (riportata anche da Gossip e TV); al pari di altri big della musica italiana, come Eros Ramazzotti, Nek, Laura Pausini e via dicendo, anche Filippo vuole farsi conoscere in tutto il mondo rendendo la sua fama internazionale.

“Sto pensando di trasferirmi in America Latina. Non so dove esattamente. Nei prossimi mesi mi prenderò del tempo per viaggiare e capire cosa fare” ha spiegato il rapper nell’intervista, dicendosi a quanto pare pronto per questa nuova avventura.

Di sicuro, il trasferimento aiuterà la sua carriera: “Mi piacerebbe raccogliere influenze locali per contaminare ancor di più la mia musica. E al tempo stesso vorrei far conoscere al pubblico di quei paesi il nuovo pop italiano, che negli ultimi anni ha acquisito una dimensione internazionale a livello di suoni e produzione” ha rivelato.

Già negli scorsi mesi Irama è entrato a contatto con dei produttori di Miami, una città importantissima per la musica latina; il suo ultimo singolo infatti, PamPamPamPamPamPamPamPam, sfrutta come base un popolare genere nato in Giamaica, il dembow.

Il cantante inoltre pare non aver escluso la possibilità di realizzare un album in spagnolo; quale sarà il paese sudamericano pronto ad accoglierlo? Probabilmente, presto ne sapremo di più, così come sapremo anche se deciderà di trasferirsi la sua fidanzata, Victoria Stella Doritou.