Ilary Blasi, la clausola che non ti immagini con Totti: continuano le voci sulla separazione dei due, che implica anche aspetti economici.

Coppia iconica per quasi due decenni, alla fine anche loro si sono detti addio; dopo tante voci di gossip, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione in queste ultime settimane.

Mentre la loro volontà è quella, in primis, di tutelare i loro figli, il gossip già diffonde rumors su altre presunte relazioni e, inoltre, anche su come questa separazione avrà effetto in termini economici; ecco una nuova voce su una presunta clausola che avrebbe la conduttrice.

Ilary Blasi, la presunta clausola che non ti immagini con Totti: le voci a riguardo

Oltre che con l’aspetto emotivo, sicuramente quello più coinvolto, Totti e la Blasi stanno facendo fronte anche a quello economico; dopo tanti anni insieme, bisogna anche accordarsi sulla divisione del patrimonio e non solo.

Per trovare un accordo, stando a quanto riporta il settimanale Nuovo TV (e ripreso dal sito Gossip e TV), la bandiera della Roma avrebbe imposto all’ormai ex-moglie una clausola, ovvero quella di rimanere a vivere nella capitale.

Ma perché questa proposta da parte di Totti? Il motivo è legato alla presenza dei figli: con Ilary a Roma Totti avrebbe vicino Cristian (impegnato tra l’altro con le giovanili dei giallorossi), Chanel e Isabel.

Questa voce riportata dal settimanale risponde ad un’altra che invece voleva la conduttrice pronta a trasferirsi a Milano; se Totti ha infatti un rapporto particolare, per ovvi motivi, con la città di Roma, la Blasi ha ormai da tempo il suo centro lavorativo nel capoluogo lombardo, vista la centralità acquisita in Mediaset.

A quanto pare, secondo quando riportato giorni fa da La Repubblica, la villa all’Eur della famiglia resterà completamente a disposizione dei tre figli, che rimarranno sempre insieme e soprattutto nella stessa casa; secondo quanto riportato, potrebbero esserci delle turnazioni fra i genitori, anche in base ai loro impegni lavorativi.

Di certo, si è rotto un equilibrio ventennale e quindi Ilary e Francesco avranno bisogno ancora di altro tempo per gestire al meglio la situazione; nella speranza, delle tante persone che li amano, che i rapporti possano rimanere sempre cordiali e che tutti possano comunque essere felici.