Flavio Briatore e la foto che stupisce tutti: ecco come si è fatto immortalare il ricco imprenditore, davvero incredibile per certi versi.

Flavio Briatore è da tempo noto non soltanto per le sue attività imprenditoriali ma, in quanto personaggio in vista, anche per la cronaca rosa e le sue storie sentimentali.

In vacanza come tantissimi altri vip, Briatore si sta godendo il mare e il sole, e a quanto pare anche la compagna d qualcun altro; ecco come si è fatto immortalare l’imprenditore, la foto stupisce tutti.

Flavio Briatore e la foto che stupisce tutti: eccola

Come si vede sui social, Briatore ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza a Capri; in realtà, l’imprenditore si è recato sull’isola per assistere al concerto benefico di Jennifer Lopez, organizzato dall’ Unicef.

Oltre che della musica, Briatore ha goduto sia della bellezza dell’isola sia della compagna della sua ex-compagna, la showgirl e conduttrice Elisabetta Gregoraci; insieme ai due anche figlio avuto insieme, Nathan Falco, e la prima figlia di Briatore, Leni, avuta dalla precedente compagna Heidi Klum, celebre modella tedesca.

Per immortalare i bellissimi momenti passati con la sua famiglia “allargata”, l’imprenditore si è fatto scattare una foto che poi ha postato sui social; un momento davvero incredibile per tutte le persone coinvolte, soprattutto per Nathan e la giovane Leni.

Diciottenne da maggio, Leni pare essere indirizzata verso una carriera da modella, che le permetterebbe di seguire dunque le orme della madre; quanto a Nathan, chissà se un giorno arriverà a lavorare fianco a fianco del padre, o se deciderà di dedicarsi ad altro.

Briatore non ha mai riconosciuto ufficialmente Leni, ma ha comunque instaurato con lei un bel rapporto; lo stesso ha fatto Nathan, che ha nella giovane Klum una sorella maggiore.

“Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto “papà io già lo sapevo”. Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti” aveva dichiarato in una precedente intervista a La Repubblica l’imprenditore, come riportato da fanpage.it.