Profumo_ non lo fare mai in estate

Spesso abbiamo un’abitudine che non è poi così sana, quando mettiamo la crema e in generale prima di prendere il sole siamo soliti usare il profumo. Dobbiamo smettere di praticare questa abitudine e spieghiamone il motivo.

I profumi, così come i dopobarba, contengono delle sostanze come alcool ma soprattutto hanno anche altri componenti che possono causare delle vere e proprie macchie sulla pelle e poi fare in modo di contrastare l’effetto della crema solare, questo è molto importante da sapere per ovviare a dei problemi.

Ci sono delle sostanze che a contatto con i raggi del sole che sono diretti oppure a contatto con la pelle che è accaldata dal sole, possono causare dei danni anche gravi alla pelle. Ecco il motivo per cui bisogna prestare attenzione.

Cosa evitare

Secondo i consigli dei dermatologi le reazioni si verificano quando applichiamo la lozione sul viso per idratare la parte, è importante prestare attenzione alla quantità di tempo in cui ci si espone ai raggi solari, dato che ci potrebbe essere una reazione importante come allergia o reazioni cutanee proprio nel momento in cui si combinano le due cose. Si può verificare un’alterazione del pH della pelle con delle vere e proprie eruzioni della cute. Per coloro che sanno di avere una pelle sensibile, l’utilizzo di una crema senza la profumazione è la scelta migliore proprio per evitare delle reazioni spiacevoli.

Cosa molto importante è che nel momento in cui si spruzza del profumo o del dopobarba su alcune parti del corpo come ad esempio petto o il collo e poi si decide di esporsi al sole questo provoca una malattia cronica, che non tutti sanno, questa infatti è causata proprio da una esposizione solare molto prolungata, che causa la comparsa segni sul collo e il petto, creando un aspetto strano della pelle.

Ovviamente non vi stiamo dicendo di rinunciare al profumo durante i mesi d’estate ma avere l’attenzione di non vaporizzarlo proprio su quelle parti del corpo che sono sensibili e che sono esposte al sole. Ecco il motivo per cui vi consigliamo di utilizzarlo durante le ore notturne oppure direttamente sui vestiti.