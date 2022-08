Fedro Francioni: lo ricordate al GF? Adesso non sembra nemmeno lui!

Vi ricordate come era Fedro, il concorrente del Grande Fratello che partecipò insieme a Luca Argentero? Vediamo come è cambiato nel corso degli anni.

Erano il 2003 quando sugli schermi di molti italiani facevano il loro ingresso alcuni ragazzi nella casa del Grande Fratello.

Tra loro vi ricorderete, senza dubbio, di Luca Argentero, oggi attore di grande successo, Floriana Secondi, la romana spumeggiante che ha partecipato anche ad altri reality, e Fedro Francioni, che si ritirò dal programma per un lutto familiare.

E proprio di quest’ultimo parliamo nell’articolo di oggi. Cosa fa oggi Fedro e come è cambiato? Scopriamolo insieme.

Fedro Francioni fece la sua prima apparizione in tv come uno dei concorrenti della terza edizione del Grande Fratello, allora condotto da Barbara D’Urso. Originario di Terni, fu la sua simpatia a renderlo uno dei personaggi più ricordati del reality.

Grande Fratello: come è cambiato Fedro Francioni?

Dopo l’esperienza al GF, Fedro ha deciso di non fare più la televisione, ma come lui stesso ha spiegato in una vecchia intervista al Corriere della Sera ha spiegato come è entrato a far parte del mondo della Radio “Dopo l’esperienza al GF, avevo iniziato a girare le discoteche e un giorno mi è capitato di passare nella sede delle radio del Gruppo di Roberto Zanella dove tutt’oggi lavoro, ho fatto un provino e da lì poi è iniziato tutto”.

Oggi l’ex concorrente del GF ha cambiato totalmente look: ha i capelli lunghi ed è pieno di tatuaggi.

Oggi è felicemente sposato è sposato, ha un figlio e vive a Tombolo, in provincia di Padova, dove lavora, appunto nella radio Piter Pan, dov’è autore e conduttore del programma “Lo sfogatoio” dove tutti possono parlare su vasti argomenti ed ognuno può dire la sua.

All’interno della casa più spiata di Italia aveva stretto amicizia con Luca Argentero: erano praticamente “fratelli”, tanto che i due dopo la fine del reality decisero di dividersi un appartamento.

Ma nel corso degli anni, questo rapporto d’amicizia, a causa di una lite, si è rotto ed ora i due non si parlano più.

E voi vi ricordate di Fedro Francioni che ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello?