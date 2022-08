Federica Panicucci, problema alle Maldive per lei: nuova disavventura per la conduttrice di Canale 5, questa volta però in vacanza.

Solamente qualche mese fa, Federica Panicucci aveva rivelato a tutti i suoi fan una particolare disavventura in auto, nel viaggio per recarsi ad un evento familiare fuori porta.

Questa volta non c’è nessun pneumatico forato, ma altri problemi e in un’altra location: le Maldive. Cosa è successo alla conduttrice di Mattino Cinque? Ecco il racconto.

Federica Panicucci, problema alle Maldive per lei: il racconto della conduttrice

Come in passato, anche questa volta la Panicucci sfrutta il suo profilo Instagram (come riporta anche Gossip e TV) per raccontare vicende della sua vita quotidiana a tutti i suoi fan; purtroppo per lei, le è capitata di nuovo una disavventura, in una location però completamente diversa.

Caricando un video, la Panicucci ha raccontato cosa le è successo una volta atterrata nel celebre arcipelago nell’Oceano Indiano, meta gettonatissima per le vacanze grazie ai meravigliosi posti e il mare cristallino.

L’arrivo per la conduttrice non è stato però dei migliori, considerando come si sia accorta della mancanza della sua valigia; una volta atterrata, il suo bagaglio non era ancora arrivato.

Purtroppo, sia lei che il compagno Marco Bacini sono dunque rimasti per circa 24 ore senza i loro vestiti, riposti con cura nel bagaglio; un gran bel fastidio, specie per la conduttrice, sempre attenta all’outfit giusto per ogni occasione.

“Dopo un paio di giorni di silenzio sono tornata, io e Marco siamo ripartiti per il nostro viaggio, qualche giorno per noi, siamo tornati nel nostro posto del cuore. Tutto bene, bello meraviglioso tranne che ieri noi siamo atterrati ieri mattina alle 10″ inizia il racconto della conduttrice, che poi spiega delle valigie.

“Le nostre valigie no, le nostre valigie sono arrivate oggi alle 2. Quindi sono stata praticamente un giorno e mezzo senza niente, solo con uno spazzolino da denti, nient’altro. Ho trovato appena sono arrivata una t-shirt in camera, omaggio del posto dove siamo, e sono stata con quella, praticamente” lo sfogo della Panicucci.

Alla fine comunque il bagaglio è arrivato e, di certo, Federca si starà godendo il posto mozzafiato insieme al suo compagn.