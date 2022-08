Cosce al top con questi esercizi in acqua: ecco come rassodare e tenersi in forma mentre ci si rinfresca sotto il sole.

L’estate è tempo di relax, di godersi le vacanze sotto il sole e magari al mare; anche nei momenti di riposo però, possiamo comunque mantenerci in forma e, allo stesso tempo, rinfrescarci.

Se dunque ci si vuole divertire in acqua, mantenendosi in movimento e magari anche rassodando leggermente le cosce, ecco qualche esercizio da fare in attesa magari di rivolgersi ad un personal trainer specializzato.

Cosce al top con questi esercizi in acqua: eccoli

Come riportato dal sito Proiezioni di Borsa, mentre siamo in acqua al mare o in piscina possiamo fare alcuni esercizi per tenere in movimento le gambe, che ci aiuteranno sicuramente a rassodarle, magari anche solo leggermente, ma comunque ci aiutano.

Per iniziare gli esercizi, tutto ciò che dobbiamo fare è entrare in acqua; una volta fatto, possiamo tenere in allenamento diversi muscoli, rassodando anche le nostre gambe già solo camminando.

Se però vogliamo aumentare lo sforzo e metterci alla prova, possiamo partire in posizione eretta e con le gambe leggermente divaricate. A questo punto, solleviamo verso l’alto la gamba, per 15 volte ciascuna; una volta fatto, facciamo lo stesso ma di lato e anche all’indietro.

Allenamento dopo allenamento, potremo aumentare di volta in volta le ripetizioni, in base ovviamente alla nostra resistenza; per chiudere questo piccolo “allenamento” possiamo anche farci una passeggiata direttamente in acqua, magari provando anche a correre.

Con soli dieci minuti al giorno, possiamo quindi mantenerci in forma e, allo stesso tempo, goderci il sole e il mare; unendo l’utile al dilettevole, tra un riposo e l’altro sul lettino o sull’asciugamano, possiamo quindi mantenerci in forma, salvo problemi fisici particolari.

Nel caso comunque si volessero avere risultati molto evidenti, dimagrire e snellire, è necessario rivolgersi ad un nutrizionista e/o ad un personal trainer specializzato, così che possano stilare una dieta e una scheda adatta alla nostra situazione specifica.