Elvis: avete mai visto la figlia? E’ stata la moglie di una nota star

Uno dei più grandi cantanti della storia, Elvis Presley ebbe una figlia. Non tutti forse ricorderanno con chi è stata sposata. Scopriamolo insieme.

Elvis Presley è stato uno dei più grandi cantanti di tutta la storia. Ballerino, cantante, attore è stato per molti una fonte di ispirazione verso tutti coloro che si approcciavano al rock and roll.

Dalla sua relazione con Priscilla Ann Wagner, attrice, nacque una figlia. Forse non tutti sanno che la figlia del re del rock è stata sposata con una legenda.

Cerchiamo di scoprire qualcosa in più su Lisa Marie Presley. Nasce il 1° febbraio del 1968 a Memphis, ha seguito le orme del padre. Infatti, è una cantautrice statunitense.

Come cantautrice ha riscosso molto successo e non solo in America, ma anche in Europa, in particolar modo in Gran Bretagna.

Elvis Presley: ecco tutto quello che sappiamo sulla figlia

La vita privata di Lisa Marie Presley non è stata per nulla semplice. La figlia del leggendario Elvis Presley si è sposata più volte. Il primo con il quale è convolata a nozze è stato Danny Keough. Da questa unione sono nati due figli, Danielle Riley, nel 1989, e Benjamin Storm, nel 1992. Quest’ultimo morì però molto giovane solo due anni fa, all’età di 27 anni circa.

I due divorziarono ufficialmente nel 1994 e nello stesso anno si sposò con il Re del Pop, Michael Jackson. Questo storia d’amore, però, fu molto criticato e chiacchierata: i due però decisero di non sentire nessuno ed alla fine si sposarono lo stesso. Divorziarono circa 4 anni dopo, ma continuarono a frequentarsi fino a febbraio del 1998.

Qualche anno dopo, esattamente nel 2002, Lisa Marie Presley ha conosciuto il grande attore Nicolas Cage. I due si innamorarono e decisero di convolare a nozze nello stesso anno, poco tempo che si conobbero, per poi divorziare due anni dopo.

Nel 2006, invece, la figlia di Elvis Presley e Priscilla Ann Wagner si è sposata con il chitarrista della sua band, Michael Lockwood: da questa relazione sono nate due gemelle, Harper Vivienne Ann e Finley Aaron Love, che sono nate ad ottobre del 2008. I due decisero però di divorziare circa 8 anni dopo, nel 2016.