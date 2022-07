Eros Ramazzotti su Michelle, le parole che non ti aspetti: ecco cosa ha detto il cantante sulla sua ex-moglie, l’amatissima conduttrice svizzera.

Dopo la separazione di Michelle Hunziker con Trussardi, in tantissimi hanno subito pensato che ci potesse essere un ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti, suo ex-marito e con cui i rapporti sono sempre rimasti ottimi.

Alla fine, i fan si sono dovuti arrendere e pare che la conduttrice svizzera abbia ritrovato l’amore fra le braccia di un altro uomo; c’è comunque un profondissimo affetto che lega i due, tanto che di recente il cantante è tornato a parlare dell’ex-moglie.

Eros Ramazzotti su Michelle, le parole che non ti aspetti: il cantante parla con affetto dell’ex-moglie

In una recente intervista con “Sette”, settimanale del Corriere della Sera (riportata dal sito fanpage.it), Eros Ramazzotti è tornato di nuovo a parlare del rapporto con Michelle e di ciò che li lega, a prescindere dalla figlia Aurora.

“Abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice” ha spiegato il cantante, ribadendo un concetto più volte espresso anche dalla conduttrice.

Un rapporto d’amicizia splendido quello che lega ora i due, come dimostrato anche nel recente videoclip del nuovo singolo del cantante, Ama, dove oltre a Michelle è presente anche Aurora.

“Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con me lei è stata felice. La mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare” spiega il cantante, focalizzandosi poi appunto sul messaggio che vuole mandare il suo nuovo brano.

“Quando leggo di mariti che uccidono le loro compagne o di padri che ammazzano i figli, penso che davvero viviamo in un mondo capovolto, in cui il rapporto più bello, più nitido, quello che, quando cambia natura, può trasformarsi in affetto eterno, può diventare invece annientamento dell’altro o possesso fragile ed egoista” conclude il cantante.