Vediamo meglio insieme che cosa ci attende per quanto riguarda la nostra soap opera che preferita del momento.

Anche oggi, 26 luglio, abbiamo modo di vedere una nuovo appuntamento con Terra Amara, che sta facendo impazzire il pubblico a casa anche se è iniziata da pochissimo tempo ma è davvero molto intrigante.

La storia è quella di una coppia che sta scappando per essere libera, ma che deve affrontare mille avversità ed è ambientata, all’incirca negli anni 60 in Spagna, ma non perdiamo altro tempo e vediamo cosa succederà oggi.

Terra Amara: Gaffur la schiaffeggia e non solo

Iniziamo dicendo che Saniye ha perso il suo lavoro, dopo il primo avvertimento che le era già stato dato perchè è nuovamente esplosa contro Zuleyha, ed è stata cacciata dalla tenuta.

Ma la giovane decide di sfogarsi con Gulten e Fadik che hanno avuto lo stesso problema, ma quando parla con Gaffur, riceve un bello schiaffo perchè l’uomo vuole che vada a scusarsi con la nemica con la speranza che possa tornare a lavorare nella tenuta.

Fadik, quindi chiede che venga perdonato mentre Saniye, a differenza di quanto gli ha chiesto Gaffur, non si inginocchierà mai davanti alla Altun per chiedere perdono e farsi assumere nuovamente.

L’uomo, quindi prende una decisione molto particolare, decide di cacciare di casa la moglie indicandole che per lui non è più la sua donna, cosa deciderà di fare? Accetterà le parole del marito?

Arriviamo a Demir, che sta progettando la realizzazione di un caseificio e ne parla con enorme entusiasmo a Cengaver, ma il giovane, improvvisamente, riceve una telefonata particolare che cambia tutto.

Dalla prigione di Istambul, viene avvisato che dopo una rissa con altri detenuti, Yilmaz, è vivo, perchè c’è stato anche un incendio, dove è stato portato prima in ospedale ma adesso sta bene e si trova nuovamente nella cella.

Decide quindi di cambiare progetto, ovvero insieme all’amico Sait, vuole pianificare l’omicidio del suo rivale in amore, sembra quindi che per l’Akkaya i guai non sono assolutamente finiti, o forse sono appena cominciati.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 circa su Canale 5.