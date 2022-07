Profumo per capelli: farlo in casa è meglio e risparmi

Ecco un modo molto efficace per realizzare un profumo per capelli fai da te: sarà perfetto per ogni occasione. Provalo

Realizzare un profumo fai da te è possibile ed è particolarmente semplice. In questo periodo caratterizzato da grandi difficoltà economiche a causa dell’aumento dei prezzi di energia e materie prime, tutto costa di più e stringere la cinghia per risparmiare un po’ è molto utile per arrivare alla fine del mese.

Tuttavia, non è necessario dover rinunciare a uno sfizio con l’obiettivo di mettere da parte i soldi di bollette e tasse. È possibile, infatti, ingegnarsi un po’ per trovare delle soluzioni economiche ma altrettanto efficaci. Ecco un modo molto efficace per realizzare un profumo per capelli fai da te: sarà perfetto per ogni occasione. Provalo.

Ecco come realizzare un profumo per capelli fai da te

Spesso, soprattutto negli ultimi anni, ha preso piede sempre di più un prodotto molto curioso: il profumo dei capelli. Si tratta di un prodotto che può essere particolarmente utile quando si ha intenzione di dare ai nostri capelli un tocco di classe durante una cena galante oppure durante un appuntamento molto importante in cui non si vuole fare brutta figura.

Oltre a permettere ai nostri capelli di avere una fragranza piacevole e delicata, il profumo per capelli contribuisce a donare alla tua chioma lucentezza e morbidezza. Un modo eccellente che ti permette di non dover per forza realizzare un ulteriore lavaggio completo.

Esistono molte tipologie di profumi per capelli, facilmente reperibili al supermercato e su Internet. I prezzi, così come i classici profumi, variano da costi molto bassi a più elevati in base al prodotto e al brand che si intende acquistare. Ma in questo periodo particolarmente difficile per le nostre tasche è sempre meglio provare a risparmiare. Ecco, dunque, come realizzare un profumo fai da te.

Uno dei profumi fai da te molto facili da realizzare è quello all’acqua di rose. Si tratta di un prodotto che, oltre ad avere un buon profumo, fornisce ai tuoi capelli molti benefici, come l’effetto crespo e la riduzione della forfora. Ti basterà prendere mezza tazza di acqua di rose, 10/12 gocce di olio di gelsomino e 3-4 gocce di olio d’arancia.

Inserisci in una ciotola tutti gli ingredienti e mescola il tutto. Una volta finito, quando tutto è ben amalgamato, trasferisci il liquido ottenuto all’interno di un flacone spray e avrai ottenuto il tuo splendido profumo fai da te.