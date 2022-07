Samantha De Grenet: “Il vuoto dentro”, ecco cosa è successo

L’ex gieffina – Samantha De Grenet – si mostra sofferente sui social, ammettendo di avvertire un terribile senso di vuoto.

L’ultima apparizione di Samantha De Grenet risale ad un paio di anni fa, precisamente durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip – la prima condotta da Alfonso Signorini. La sua partecipazione divenne iconica soprattutto per le continue discussioni con l’opinionista Antonella Elia – all’epoca affiancata da Pupo. In molti rimasero scioccati dalla sua brutalità, soprattutto per l’attacco alla fisicità della De Grenet, la quale anni prima confessò di aver avuto problemi di peso.

Per non parlare poi dell’attacco diretto alla sua carriera, scarsa secondo Antonella Elia, ma in realtà ricca di successi conquistati con olio di gomito. Samantha De Grenet infatti, oltre che aver preso parte a moltissimi programmi televisivi tra cui Svalutation, Capolinea, Candid Camera Show, La Talpa e L’isola dei famosi; ha anche ottenuto qualche ruolo come attrice nel film Ragazzi nella notte di Jerry Calà e I Misteri di Casa Vianello – diretto da Gianfrancesco Lazotti.

Insomma, diciamo che per quanto la Elia abbia da ridire, la De Grenet può essere considerata a tutti gli effetti una degna partecipante della versione vip del Grande Fratello. Ora, la conduttrice ha qualcosa di molto più importante a cui pensare, qualcosa che le ha arrecato un terribile ed incolmabile vuoto.

Samantha De Grenet: “invasi da mille emozioni diverse”

Per quanto riguarda la sua vita privata, per diverso tempo Samantha De Grenet ha vagato in un vero e proprio caos sentimentale. Nel 1998 iniziò una relazione con Leonardo Pieraccioni, storia che durò all’incirca due anni e mezzo; dopodiché toccò a Filippo Inzaghi, rapporto naufragato dopo appena pochi mesi; infine, la showgirl provò ad intraprendere una relazione con l’imprenditore Alessandro Benetton, il quale si dimostrò l’ennesimo buco nell’acqua.

Dopodiché, quasi all’improvviso, Samantha conobbe finalmente l’uomo destinato a diventare l’amore della sua vita (nonostante una separazione durata qualche anno): stiamo parlando di Luca Barbato, ingegnere e padre di suo figlio Brando. Due genitori devoti e particolarmente legati al primogenito, che tuttavia hanno dovuto affrontare di recente un abbandono particolarmente difficile.

Ebbene sì, Brando Barbato si prepara per la sua prima vacanza studio e Samantha ha il cuore in mille pezzi: “parte per una vacanza studio all’estero per due settimane” – si legge come didascalia della foto – “chi è genitore mi comprenderà molto bene, Luca ed io siamo stati invasi da mille emozioni diverse […] la verità è che lo vorremmo solo vicino”. Insomma, altra sfida dura ad affrontare per una mamma premurosa, ma un’esperienza necessaria affinché Brando raggiunga la sua indipendenza.