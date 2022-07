Teli mare duri per la salsedine? Così tornano morbidissimi

Avete usato i vostri teli da mare e questi sono diventati duri a causa della salsedine? Ecco un modo efficace che li farà tornare morbidissimi

Siamo in pieno periodo estivo e tra vacanze e giornate al mare molte persone approfittano del tempo libero per andare in spiaggia e fare un bagno. Non c’è niente di meglio, infatti, che rinfrescarsi in acqua mentre la giornata è rovente e non lascia molto spazio ad altre attività all’aperto o al chiuso.

Essendo un Paese di mare, infatti, molti italiani hanno la possibilità di passare almeno qualche ora sotto il sole e in acqua, ma anche in questo caso possono esserci delle conseguenze spiacevoli: avete usato i vostri teli da mare e questi sono diventati duri a causa della salsedine? Ecco un modo efficace che li farà tornare morbidissimi.

Ecco come far tornare morbidissimi i teli da mare diventati duri per la salsedine

Con l’arrivo dell’estate sono sempre più frequenti gli spazi del nostro tempo libero che dedichiamo a periodi passati sulla spiaggia in riva al mare. Sono questi i momenti in cui torniamo ad utilizzare oggetti che, durante l’anno, teniamo chiusi nell’armadio in attesa dell’arrivo della bella stagione.

Tra questi vi sono sicuramente i teli da mare, utilizzati sui lettini, per asciugarsi dopo aver fatto un bagno o direttamente sulla sabbia. Tuttavia, usare i teli da mare in spiaggia potrebbe causare un indurimento degli stessi, a causa della salsedine. Ecco, quindi, un modo piuttosto efficace che li farà tornare morbidissimi.

Spesso, infatti, tornati casa dopo una giornata in spiaggia è possibile notare che i nostri teli da mare si siano induriti anche in maniera piuttosto preoccupante. Questi possono infatti apparire secchi, ruvidi e induriti. Si tratta di una delle conseguenze provocate dal contatto con la salsedine e l’azione del sole molto caldo.

Per fare in modo che i nostri teli da mare tornino morbidissimi e soffici possiamo utilizzare un metodo particolarmente economico e altrettanto efficace: l’aceto. Grazie a questo prezioso ingrediente, infatti, potremo riuscire finalmente a rendere molto più morbidi i nostri teli da mare. Basterà infatti utilizzare un paio di cucchiaini di aceto, inserendolo nella vaschetta della lavatrice, oppure decidendo di lavare il telo a mano. Il risultato sarà sorprendente.