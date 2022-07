Michelle Hunziker: l’annuncio sulla famiglia che non ti aspetti

Arriva l’annuncio di Michelle Hunziker con la sorpresa di tutti. Ecco il nuovo arrivo in famiglia che non ti aspetti

Michelle Hunziker è ancora al centro dell’attenzione e da qualche ora sta facendo molta notizia. Splendida presentatrice svizzera, la Hunziker è riuscita a conquistare i cuori degli italiani grazie alla sua coinvolgente simpatia e incredibile bravura. Sarà questa la ragione per cui, riesce ad essere tra le più amate nel mondo dello spettacolo.

A fare notizia, in questi giorni, è stata la foto che la bellissima presentatrice e showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. In questi giorni, infatti, la Hunziker ha pubblicato una foto di un tenero cagnolino, sorprendendo tutti. Ecco il nuovo arrivo in famiglia che non ti aspetti.

Michelle Hunziker, un nuovo arrivo in famiglia che nessuno si aspettava

Ancora una volta Michelle Hunziker è stata capace di stupire i propri followers grazie alla sua simpatia e bravura. La conduttrice 45enne, infatti, ha approfittato dei suoi canali social, in particolare Instagram, per pubblicare la foto in cui si vede il nuovo arrivo nella sua famiglia. Ecco di chi si tratta e cosa ha detto la bellissima presentatrice.

La conduttrice italo-svizzera ha pubblicato una foto su Instagram mostrando Lilly Junior, una tenera cagnolina che ha già conquistato i cuori dei suoi fan che la seguono sui social. Fin dal primo scatto, si nota la tenerezza e bellezza del cucciolo, che è apparso felicissimo di essere il nuovo arrivo nella famiglia Hunziker.

Il tenero cagnolino porta il nome della prima cagnolina della simpaticissima presentatrice, la quale purtroppo è scomparsa qualche anno fa. A seguito della separazione con Tomaso Trussardi, la bella Michelle e suo figlio Leone potranno infatti felicemente accogliere la tenera e pelosetta nuova arrivata, che è già entrata nel cuore di tutti.

Odino, il famoso levriero, è infatti rimasto con l’ex marito della Hunziker e la bella presentatrice ha così voluto fare una splendida sorpresa ai suoi figli, Celeste e Sole. I due bambini sono infatti impazziti di gioi per il nuovo arrivo e hanno da subito iniziato a giocare con il tenero cucciolo. Una reazione di felicità e gioia l’hanno avuta anche i follower della Hunziker che hanno riempito di like la pagina della bellissima presentatrice.