Elisa Isoardi parla di Raimondo Todaro: ecco cosa dice

In un’interessante intervista, Elisa Isoardi ha parlato di Raimondo Todaro, ex ballerino di Ballando con le Stelle: ecco che cos’ha detto

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno sempre avuto un rapporto meraviglioso e di questo i telespettatori e amanti dello spettacolo ne sono stati sempre consapevoli. La bella conduttrice, infatti, ha fatto coppia fissa con il bravissimo ballerino durante la penultima edizione di Ballando con le Stelle e i telespettatori hanno gradito moltissimo.

In un’intervista rilasciata a Leggo, Elisa Isoardi ha parlato del suo rapporto con Raimondo Todaro, parlando anche della sua vita privata e dei suoi impegni lavorativi, che a breve avranno moltissime novità. Ecco cos’ha detto la Isoardi durante l’intervista e quali parole ha utilizzato per parlare del suo rapporto con Raimondo Todaro.

Ecco cos’ha detto Elisa Isoardi di Raimondo Todaro

La bella conduttrice piemontese ha parlato della sua vita privata, annunciando che ad oggi è ancora single, confermando le ipotesi secondo cui la bellissima presentatrice non abbia ancora trovato l’amore. Inoltre, quando le è stato chiesto di Raimondo Todaro, Elisa Isoardi ha risposto in maniera secca.

“La gente sogna l’amore – ha affermato la presentatrice – se abbiamo regalato qualcosa in più a casa durante Ballando ben venga ma eravamo una coppia professionale. Ora non ci sentiamo più, abbiamo due vite diverse”. Dunque, tra Todaro e la Isoardi c’è stato solo un rapporto lavorativo, molto apprezzato dal pubblico, ma che non ha niente a che vedere con i sentimenti.

Tuttavia, in molti sono rimasti delusi dal fatto che la Isoardi abbia chiuso la faccenda in questo modo, relegando al semplice lavoro una rapporto che sembrava molto positivo. I due sono apparsi molto affiatati durante il programma e, inoltre, nel periodo in cui Ballando andava in onda, sia Todaro che la Isoardi hanno lasciato sempre intendere che ci fosse un rapporto speciale.

Ovviamente (e anche giustamente) i due hanno ben capito le potenzialità che avevano come coppia di ballo e di certo non hanno fatto nulla per spegnere il gossip che si era creato attorno alla loro figura. La coppia è stata infatti molto abile a sfruttare l’attenzione del pubblico e dei media per spiccare tra tutte le altre, cogliendo un’opportunità che, alla lunga, sembra aver fruttato molto.