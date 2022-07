Carlo Conti fa il colpaccio! Lei nel cast di Tale e Quale show!

Colpaccio di Carlo Conti per il suo programma in Rai. Ci sarà anche lei nel cast della prossima stagione di Tale e Quale Show!

In attesa del nuovo inizio, si stanno scaldando i motori per la prossima stagione di Tale e Quale Show. Il programma condotto da Carlo Conti è infatti tra i più amati all’interno del palinsesto tv della Rai e i telespettatori sono in attesa di quelle che sono le maggiori novità per la nuova serie.

A far notizia, infatti, è l’ingresso di una nuova figura che terrà compagnia i telespettatori per tutta la prossima stagione. Si tratta di un vero e proprio colpaccio di Carlo Conti per il suo programma in Rai. Ci sarà anche lei nel cast della prossima stagione di Tale e Quale Show! Ecco chi.

Carlo Conti: anche Alessandra Mussolini per la prossima stagione di Tale e Quale Show

Possiamo certamente dire che, dopo il recente annuncio, il cast per la prossima stagione di Tale e Quale Show sia quasi completo. È infatti arrivato l’ufficialità del colpo per il programma condotto da Carlo Conti: per la prossima edizione dello show ci sarà anche Alessandra Mussolini.

A lanciare lo scoop è TvBlog, sempre aggiornatissimo in tema di spettacolo e tv. Sarà infatti l’ex parlamentare, che fino a qualche mese fa è stata una delle protagoniste di Ballando Con le Stelle, a completare il roster di personaggi famosi che si sfideranno tra di loro a colpi di imitazioni con canto, ballo e divertentissime scenette.

Tra i nomi più caldi per la prossima stagione ci sarà Valeria Marini. Se all’inizio era prevista una sua partecipazione da protagonista a Ballando con le Stelle, la bellissima showgirl sarà invece tra i personaggi più in vista nel programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti.

Tra i possibili imitatori per la prossima stagione si fanno avanti anche altri nomi, tra cui: Emanuela Titttocchia, Valentina Persia, Jonis Bashir, Gilles Rocca, Brenda Lodigiani, i Los Locos, Pamela Petrarolo, Antonio Zequila, Beppe Quintale, Manuela Zero, Melissa Greta Marchetto, Marco Morandi, Guenda Goria, Alex Belli, Alessandra Pierelli e Manila Nazzaro.

I concorrenti, secondo le recenti indiscrezioni saranno 11 e tra pochissimi giorni dovrebbe essere reso disponibile la lista ufficiale dei protagonisti.