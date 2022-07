Vediamo insieme come possiamo realizzare in modo veloce e facilissima una cena completa e davvero da leccarsi i baffi!

Oggi vi vogliamo proporre un super piatto che vi permetterà di preparare una buonissima cena nel giro di pochi minuti, lasciando tutti completamente senza parole e poi c’è anche la bella notizia che ha poche calorie.

Quindi vediamo insieme di capire questa ricetta che potrebbe essere un vero e proprio salva cena ottimo sia per l’estate ma anche per l’inverno, quindi non ci perdiamo in chiacchiere e vediamo di che cosa si tratta.

Cena completa con solo 300 calorie e buonissima

Come sappiamo bene gli hamburger sono il cibo più veloce che esista e si possono fare veramente in mille modi, ma soprattutto piacciano sia a grandi che ai piccoli di casa, se ci sono, hanno anche un’altro primato, se scegliamo carne magra ci aiutano anche con la dieta, ecco cosa ci occorre oggi:

500 gr di carne macinata magra

2 pomodori medi tagliati a dadini

200 gr di formaggio grattugiato (tipo scamorza)

1 cipolla tritata

4 patate

basilico secco

2 carote medie grattugiate

pepe nero

2 uova sode grattugiate

aneto tritato

1 cucchiaino di maionese light

olio

miscela di erbe

sale

Iniziamo con il procedimento vero e proprio dove prendiamo una pentola grande e dopo aver lavato nel nostre patate le mettiamo dentro a bollire fino a quando non saranno morbide, mettiamo in un’altro pentolino, ovviamente più piccolo le uova che dobbiamo far diventare sode.

Mettiamo in un contenitore la nostra carne macinata, aggiungiamo il sale, il pepe e le erbe che preferiamo, e poi mescoliamo per bene il tutto, deve risultare molto amalgamato come impasto.

Prendiamo una padella e mettiamo dentro la cipolla che lasciamo soffriggere per pochi minuti poi aggiustiamo di sale e mettiamo la carota tritata, il pepe ed il basilico, continuiamo a far cuocere per qualche minuto.

Nel mentre scoliamo le nostre patate lesse che saranno sicuramente pronte e dividiamole in due parti ma senza togliere loro la buccia, con l’aiuto di un cucchiaio togliamo la polpa, avremmo quindi ottenuto una sorta di barchette che possiamo farcire con le nostra carote.

Prendiamo una teglia per il forno e mettiamoci un goccio di olio, oppure un foglio di carta da forno, adagiamoci le nostre barchette e mettiamo un po’ di parmigiano sopra, lasciando cuocere, a forno caldo, per circa 10 minuti a 180 gradi.

In un contenitore mettiamo dentro il formaggio grattugiato, i pomodori, il sale, il pepe e la maionese, amalgamiamo per bene il tutto, prendiamo una teglia da forno e mettiamoci sopra i nostri hamburger, poi mettiamo il nostro composto appena realizzato con le uova.

Adesso inforniamo il tutto a 180 gradi per circa 20 minuti, passato questo tempo tiriamo fuori e mettiamo un po’ di formaggio grattugiato e lasciamo per altri 10 minuti, quando sono pronti possiamo aggiungere un po’ di aneto su di ogniuno.

La nostra cena super è pronta in pochissimo tempo e tutti la mangeranno con un incredibile gusto perchè buona e molto particolare e poi a chi non piacciono gli hambuerger e le patate?

Continuate a seguirci per avere sempre nuove ricette e spunti per la vostra cucina sempre veloci e buonissimi da realizzare!