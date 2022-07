Vacanza: come gestire se siamo a dieta ed evitare brutte sorprese

La vacanza rappresenta sicuramente un’occasione per rilassarsi e lasciarsi andare; ricordatevi però di mantenere una certa coscienziosità.

Dopo un’intera stagione invernale dedita al lavoro, al perseguimento di un regime alimentare equilibrato, unito ad attività fisica periodica – finalmente possiamo regalarci qualche giorno di assoluto relax. Le vacanze rappresentano sicuramente l’occasione perfetta per lasciarsi andare, abbandonando la nostra solita routine militaresca: niente orari, niente regole, solo tanto amore e piacere per la vita. Ricordatevi però di mantenere una certa coscienziosità.

Molti infatti associano la vacanza al completo abbandono delle nostre abitudini, sane ed equilibrate. Dopo una o due settimane di mare, torniamo a casa e ci rendiamo conto di aver preso chili in più; incominciamo così ad avvertire pesantezza e rimpianto per non esserci dati una sana regolata. La vacanza non deve essere ricordata con rammarico, possiamo infatti goderci la vita anche senza distruggere il nostro corpo e il nostro benessere psicofisico: vediamo insieme qualche consiglio utile.

Vacanza: evitiamo le brutte sorprese al nostro ritorno

Parliamoci chiaro: nessuno ha voglia di seguire un regime alimentare dietetico e salutare in vacanza, tuttavia – sarebbe utile imparare a scegliere bene tra le varie tentazioni di piacere. Se ad esempio andate al ristorante tutti i giorni, è importante imparare a selezionare le pietanze che riescano a soddisfare il vostro palato e la vostra mente, rispettando le vostre condizioni di salute.

Vi proponiamo un esempio di selezione: evitate di consumare ogni sera cibi grassi, alternate un bel piatto di pasta con pesce o carne alla griglia; per il dolce? Se una sera prendete una Sacher, per il giorno seguente potete propendere per un sorbetto al limone.

Importante rimane il pasto principale: la colazione. In albergo è davvero difficile seguire un’alimentazione salutare – uova, bacon, cornetti, torte fatte in casa, frutta candita, cioccolata e chi più né ha più né metta. Eppure, tra le varie offerte, spesso ci sono anche yogurt, cereali e fette biscottate. Anche in questo caso, consigliamo quindi di alternare: un giorno nutriamo l’anima, l’altro diamo al nostro corpo i nutrienti giusti e adeguati.

Come abbiamo potuto constatare, è possibile godersi i giorni di vacanza senza abusare delle tentazioni continue a cui siamo sottoposti. Al nostro ritorno, non solo avremo mantenuto la nostra forma fisica, ma potremo conservare un ricordo ancora più bello della vacanza – senza trasformarla in un’occasione di frustrazione per la nostra autostima.