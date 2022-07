infradito, succede se le usi troppo, attenzione!

Le indossiamo molto spesso soprattutto in questi mesi caldi, ma dobbiamo sapere che le ciabatte infradito possono essere molto dannose per la salute dei piedi se indossate troppo a lungo. Ecco il motivo per cui dobbiamo fare attenzione.

Eh sì sono molto comode e mantengono il piede fresco e totalmente all’aperto, ma le infradito possono essere molto dannose per la salute dei piedi o comunque a lungo andare possono provocare vari problemi sia ai piedi che alla postura, quindi facciamo attenzione al loro utilizzo e cerchiamo di capire quali potrebbero essere i danni per i nostri piedi.

Si sa che durante l’estate e soprattutto quando si va al mare o in piscina sia le ciabatte che i sandali aperti sono la scelta migliore essendo pratiche, comode e fresche e poi si possono trasportare facilmente, sono leggere e non ingombrano, anche nella nostra valigia delle vacanze sono sempre un accessorio che non manca mai. Ma cerchiamo di capire che forse è meglio scegliere un altro tipo di calzatura. Tra le varie controindicazioni rendono i piedi piatti con una pressione più intensa sul tessuto plantare.

I rischi di queste calzature così amate in estate

Analizziamo nel dettaglio cosa possono procurare queste calzature innanzitutto espongono i piedi a batteri, virus e funghi. Possono aumentare il rischio di lesioni in generale, possono rallentare l’andatura e fare inciampare, possono danneggiare i talloni. Ovviamente il tutto se le portiamo per tante ore e a lungo. Inoltre possono causare vesciche. Ma non è tutto possono anche rovinare le dita dei piedi, alterare la postura e causare dolori, poi possono provocare calli, possono contenere sostanze tossiche a causa della qualità del materiale con sui sono fatte.

Quindi si consiglia di utilizzare queste calzature comode in estate e pratiche per le nostre giornate al mare e in piscina solo lo stretto necessario, poi cosa molto importante, dato che è un errore che commettono in molti, attenzione a non guidate mai un veicolo con le infradito, perché aumentano il rischio d’incidenti anche molto gravi e poi ci sono delle sanzioni da parte della polizia stradale se veniamo fermati alla guida della nostra vettura con gli infradito.