Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento con la nostra soap opera che ci ha rubato il cuore.

Anche oggi, 15 luglio, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio di Terra Amara ovvero il programma iniziato da poco ma che vanta un numero di telespettatori davvero incredibile che aumenta ogni giorno di più.

Come abbiamo visto sta per succedere qualcosa di importante perchè il marito di Zuleyha è stato arrestato e lei è rimasta da sola nella tenuta quindi vediamo subito di che cosa si tratta!

Terra Amara: Zuleyha è disperata deve farlo per forza

Demir dice che per lui il colpo di fulmine non è vero ma da quando ha visto per la prima volta Zuleyha ha cambiato idea, non appena è arrivata nella tenuta, infatti il suo umore è cambiato ed ha sentito una forte attrazione verso di lei.

Altun, poi ha iniziato a lavorare nella tenuta e di conseguenza l’ha conosciuta sempre meglio e proprio per questo motivo si è innamorato di lei, ma la ragazza ha il cuore già impegnato ovviamente, con il marito, e di conseguenza non ricambia l’amore e l’interesse che Demir nutre nei suoi confronti.

Ma all‘uomo non interessa molto che lei non contraccambia, perchè le h fatto una proposta di matrimonio in piena regola alla donna e, assolutamente, non accetterà una risposta negativa.

La giovane non vorrebbe accettare assolutamente ma Hunkar, ovviamente non permetterà che accada, perchè lei vive nella sua proprietà e deve fare quello che le viene chiesto, non può più decidere da sola.

Ecco perchè, dopo le minacce ricevute la giovane sarta di prepara a sposare Demir, mentre Yilmaz è ancora in carcere a Istambul e pensa alla sua amata, non sapendo assolutamente che si sta sposando con un’altro uomo.

Alla tenuta c’è una grande festa per l’evento, ma l’Altun è assolutamente giù di tono, e l’Hunkar, per provare che la ragazza sia vergine sta sporcando appositamente le lenzuola del letto coniugale.