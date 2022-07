Pelle secca? Risolvi con i rimedi della nonna

Esiste un rimedio che ti permetterà di idratare con successo la pelle secca. Potrai risolvere il problema con questi rimedi della nonna

In questi periodi di grande caldo, i quali stanno caratterizzando un’estate particolarmente rovente, è possibile registrare problemi di idratazione della propria pelle. Le alte temperature, soprattutto dopo un’esposizione prolungata, potrebbero dare molti problemi alla cute, ragion per cui è assolutamente fondamentale prendere provvedimenti.

Il caldo e le alte temperature, infatti, possono provocare pelle secca e poco idratata. Oltre a non essere bella da vedere, e quindi ad esser un danno estetico, la pelle secca potrebbe provocare fastidi anche invasivi, come ad esempio il continuo prurito. Tuttavia, esiste un rimedio che ti permetterà di idratare la pelle secca. Potrai risolvere il problema con questi rimedi della nonna.

Risolvi il problema della pelle secca con questi rimedi della nonna

Applicare una crema solare protettiva durante le nostre giornate al mare è importantissimo per fare in modo di mettere al sicuro la nostra pelle dai raggi UV. Ma non è solo il sole a mettere a repentaglio la nostra cute: anche il vento o l’aria molto secca possono far avvertire alla nostra pelle un’esigenza di idratazione.

Anche docce frequenti, soprattutto durante il periodo estivo, potrebbero mettere a repentaglio la nostra pelle, insieme a detergenti aggressivi che contribuiscono alla secchezza della cute. Infine, l’avanzare dell’età non è di certo un alleato che potrebbe aiutarci su questo fronte.

Se si registra secchezza della pelle e il problema appare subito molto evidente, il primo consiglio è certamente quello di rivolgersi al più presto ad un dermatologo. È importante inoltre applicare sempre una crema reidratante subito dopo la doccia, in modo da dare sollievo alla nostra pelle.

Un consiglio per risolvere il problema della pelle secca è quello di utilizzare alcuni rimedi della nonna, tra cui quello dell’olio extravergine di oliva. Versatene un goccio sulle gambe dopo aver fatto la doccia e massaggiate con delicatezza. Potete inoltre preparare uno scrub che agisca eliminando la pelle morta, utilizzando un cucchiaio di yogurt e un po’ di miele.

Infine, un altro rimedio molto utile è quello che prevede l’utilizzo dell’avena. Potete usare questo ingrediente per creare una pasta da mettere sulla pelle secca. Basterà mescolare tre cucchiai di farina di avena con un cucchiaio di acqua.