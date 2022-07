Elodie, è successo quello che tutti attendevano: i fan tornano di nuovo a sperare e sognare in attesa di conferme.

Elodie è sempre di più sotto i riflettori, per la sua musica e non solo; l’ex-allieva di Amici sta vivendo davvero un momento d’oro della sua carriera, fra esibizioni, singoli, eventi e shooting come modella.

Il suo talento e la sua bellezza sembra non passino mai inosservati, così come non è passato inosservato ai tanti fan che la seguono questo particolare dettaglio; è successo finalmente quello che tutti attendevano ormai da tempo? Ecco la situazione, i fan tornano a sperare e sognano.

Elodie, è successo quello che tutti attendevano: e ora? I fan cominciano a sperare e sognano

Durante lo scorso anno, oltre che per le sue attività lavorative, Elodie è stata molto seguita anche per la sua storia d’amore con Marracash; i due, insieme, hanno entusiasmato tutti i fan, ma nonostante il grande amore che li ha uniti e il sentimento che ancora li lega, hanno deciso di lasciarsi.

Al momento, entrambi sembrano essere concentrati sui loro tour estivi, ma essendo rimasti in buonissimi rapporti non smettono di sostenersi l’una con l’altra; a quanto pare infatti, Elodie non ha perso l’occasione per assistere direttamente ad uno dei concerti del rapper.

Come si è visto da alcune storie pubblicate dalla stessa Elodie su Instagram (come riportato anche da Gossip e TV) infatti, la cantante romana ha presenziato all’esibizione di Marracash allo Stupinigi Sonic Park a Torino, dove il rapper ha anche tra l’altro cantato Crazy Love, che alla loro storia d’amore è in larga parte ispirata. Quasi commossa ai piedi del palco, Elodie ha applaudito il suo ex-fidanzato, come le migliaia di persone presenti vicino a lei.

“Mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video” aveva spiegato Marracash in merito al video del brano, che ha come protagonista anche Elodie; tra i due c’è stato e c’è ancora sicuramente un forte sentimento e, in molti, sono convinti che presto finalmente torneranno ad essere una coppia.