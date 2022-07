Masterchef: ricordate Rachida, eccola oggi, bellissima!

Masterchef, vi ricordate di Rachida? Eccola oggi, cosa fa e come è diventata: è sempre davvero bellissima!

Il pubblico è ormai da anni molto affezionato a Masterchef, talent show a tema culinario che intrattiene e regala sempre ottimi spunti a tutti i telespettatori, oltre a presentare in tv talentuosi partecipanti.

Molti di questi, spessissimo, si fanno notare anche per la loro personalità, diventando molto amati dal pubblico; vi ricordate di Rachida Karrati, che nella terza edizione si è messa in mostra per le sue abilità culinarie e anche per la sua persona? Eccola oggi e come è diventata: è sempre bellissima.

Masterchef, vi ricordate di Rachida? Eccola oggi, bellissima!

Sin da subito, la 54enne di origine marocchina si è fatta notare tra i concorrenti della sua edizione; dopo essere rimasta vedova in Marocco, Rachida si è trasferita in Italia (a Bergamo) ed ha coltivato la sua passione per la cucina, fino ad arrivare poi al noto programma televisivo.

Dopo l’esperienza a Masterchef, dove si è fatta sicuramente notare diventando un vero e proprio personaggio pubblico, la Karrati ha partecipato anche ad un notissimo reality show, L’Isola dei Famosi, anche se non è riuscita ad arrivare in finale.

Al momento, oltre ad essere mamma di due figlie, Rachida pare sia impegnata (come riporta solonotizie24.it) a gestire un suo ristorante a Milano, aperto con i guadagni provenienti dall’esperienza televisiva a Masterchef e non solo; la sua è una cucina che mischia tradizione italiana a quella marocchina, deliziando il palato di moltissimi clienti.

Per chi volesse poi rimanere sempre aggiornato sulle sue ricette, Rachida posta spesso contenuti sul suo profilo Instagram, tra consigli e vere e proprie guide per preparare gustosi piatti.

Più volte si è detta essere un’ammiratrice di Bruno Barbieri, mentre il suo grande sogno rimane quello di aprire un ristorante italiano nella sua terra natale, il Marocco. Al momento, a godere delle sue ricette paiono essere però solo i clienti di Milano, che possono gustarsi uno dei sui piatti forti, ovvero il cous cous.