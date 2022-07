Vestiti: addio al ferro con il metodo della nonna

Vestiti, non vanno stirati con il metodo della nonna: ecco il trucco per avere i panni senza pieghe non utilizzando il ferro.

Tra le tante faccende domestiche che ci tengono impegnati più o meno quotidianamente rientra anche la cura del bucato, sia per quanto riguarda il lavaggio e non solo.

Molti abiti vanno infatti stirati, una pratica che richiede sicuramente del tempo e dell’impegno in termini di fatica; ma come fare per evitare di mettere mano al ferro da stiro? Ecco il metodo ‘della nonna’ che ci permette di avere i vestiti senza pieghe.

Vestiti, non vanno stirati con il metodo della nonna: eccolo

Il ‘trucco’, come riportato da Rimedi in casa, è stato diffuso dall’account Instagram @brunchwithbab ed è davvero sorprendente; in maniera del tutto pratico possiamo evitare di mettere mano al ferro da stiro.

Tutto ciò che serve per avere gli abiti senza pieghe sono infatti dei cubetti di ghiaccio e, per chi la ha in casa, l’asciugatrice; questo semplice rimedio prevede infatti l’inserimento nell’elettrodomestico di qualche cubetto di ghiaccio, insieme ovviamente al nostro bucato.

Per il procedimento, basta mettere all’interno del cestello gli abiti che necessiterebbero della stiratura e qualche cubetto di ghiaccio, in numero indicativo di cinque o sei pezzi. Una volta fatto, basterà azionare il programma rapido dell’elettrodomestico (di circa circa 15 minuti) e poi lasciar agire l’asciugatrice; quando il programma sarà finito, avremo i vestiti in perfette condizioni!

Il risultato è davvero sorprendente, specie perché il ghiaccio è un elemento che possiamo facilmente avere già pronto in casa nel nostro congelatore; in questo modo, si risparmiano tempo e fatica, oltre al consumo in termini energetici (non indifferente) di cui necessita il ferro da stiro.

Importante, per evitare la piega sugli abiti, anche come si stendono i vari capi; per alcuni, comprese le camicie, sfruttare le stampelle può essere davvero comodo, perché l’acqua durante la fase di asciugatura all’aperto provvederà col suo peso (col capo in verticale) a stirare le pieghe.