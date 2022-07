Romina Power: il mistero sulle tuniche è svelato

La nota cantante Romina Power sfoggia da anni un look inconfondibile: sapete da cosa nasce la scelta di indossare delle tuniche?

Romina Power, così come l’ex marito Al Bano, rappresenta ormai un volto simbolo ed iconico del panorama musicale italiano. Il magico duo, nonostante attualmente separato, continua a far sognare gli italiani con la storica performance di Felicità – canzone che ha conquistato sia le vecchie, che le nuove generazioni. Parlando dell’essenza della cantante, un aspetto appare chiaro a tutti: Romina gode di una personalità incredibilmente colorata e ricca di amore avvolgente.

Simbolo della sua figura, sono sicuramente le tuniche. Romina Power infatti, si è spesso distinta dalle colleghe, proprio grazie al suo modo originale di presentarsi sui palchi di tutto il mondo. E mentre le altre cantanti sfoggiano look sensuali, la Power invade il palco con la sua luce interiore. Le tuniche da lei indossate non sono mai passate indifferenti, ma sapete da cosa deriva la scelta di tali outfit? Scopriamolo insieme.

Romina Power: da cosa nasce il look inconfondibile?

Siamo abituati all’immagine di star e cantanti vestite con abiti lunghi e attillati, la cui ciliegina sulla torta è uno scomodissimo tacco dodici. Moda questa, che non sembra sfiorare minimamente la mente dell’iconica cantante Romina Power. Da diversi anni infatti, l’ex moglie di Al Bano sfoggia un look davvero inconfondibile, caratterizzato da tuniche colorate e scarpe basse – generalmente sandali. Ma da cosa deriva questa scelta?

In relazione alle scarpe, la questione è molto più semplice e pratica di quanto possiate immaginare: tempo fa, Romina dovette sottoporsi ad un intervento di artroscopia al ginocchio, dopo il quale seguì addirittura un periodo di ricovero in ospedale. Pertanto, la scelta di indossare scarpe basse – oltre che rappresentare un’effettiva questione di comodità – sarebbe in un certo senso obbligata, in modo da evitare di sforzare eccessivamente il ginocchio.

Riguardo alle tuniche invece, la questione è molto più profonda e per così dire spirituale. Da tempo infatti, la cantante si è avvicinata alla religione buddista – credo che non contempla solo riti religiosi e credenze, ma che educa il fedele ad un determinato stile di vita. Purezza dell’anima, pace interiore e ricerca della serenità – sono questi gli obiettivi fondamentali della religione buddista. Tipiche del credo sono proprio le tuniche, con le quali Romina Power esprime la sua evoluzione e rinascita interiore. Per questo motivo, l’artista si presenta spesso avvolta da tessuti morbidi e colori allegri e primaverili.