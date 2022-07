Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia separati dai figli: cosa succede all’amata coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip?

Da poco diventati genitori, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono amatissimi dal pubblico; la coppia si è formata all’interno della casa del Grande Fratello Vip e, da quel momento, non si è più lasciata.

Mentre secondo alcuni starebbero preparando un maxi-evento per settembre, comprensivo di battesimo del piccolo Gabriele e di matrimonio, i due devono affrontare purtroppo una piacevole situazione; ecco cosa succede.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia separati dai figli: ecco perché

A quanto pare ci sono purtroppo di nuovo problemi per Clizia, che non può fare a meno di adattarsi alle circostanze di questo particolare periodo. Come annunciato dalla stessa attrice e influencer sui social infatti, è di nuovo positiva al Coronavirus; la notizia è stata diffusa tramite un post su Instagram (come riporta anche Gossip e TV), dove l’Incorvaia ha pubblicato alcune foto coi figli, sia con Nina (avuta con Francesco Sarcina) sia con Gabriele.

“Mi mancano i vostri sorrisi, mi mancate amori della mamma! Siamo isolati poiché risultati positivi al covid. Purtroppo siamo in tanti così, facciamoci forza” ha scritto Clizia nella didascalia del post, parlando al plurare; a quanto pare quindi anche Paolo è risultato positivo, coi due che devono per il momento rinunciare al contatto coi figli e rimanere in isolamento.

In una successiva storia di Instagram poi, Clizia si è scusata dell’assenza con tutti i follower, spiegando come quando starà meglio ritornerà sicuramente attiva come prima.

“Appena starò e staremo meglio ritorneremo più forti di prima. Love C” ha comunicato a tutti i suoi fan che, come ormai succede da tempo, le hanno dimostrato tantissimo affetto.

La speranza è che sia Paolo che Clizia possano presto risultare negativi e guarire dal virus, e che possano poi dare eventuali notizie sulle nozze; la voce ha entusiasmato i fan e in molti aspettano conferme sul fatidico ‘sì’ tra i due. Qualora sia davvero a breve, di certo l’evento susciterà la curiosità di molti.