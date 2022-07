WhatsApp: come essere invisibili, wow!

Ti piacerebbe non essere disturbato su WhatsApp? Se la risposta è si, devi assolutamente conoscere la nuova funzione che ti permette di essere invisibile. Scopriamo nel dettaglio come attivarla e di cosa si tratta.

Quasi tutti hanno installato sul proprio cellulare WhatsApp, ormai è indispensabile per sentirsi e scambiarsi informazioni con amici e parenti. Purtroppo, questa applicazione ha anche dei lati negativi, come ad esempio il fatto di poter sempre essere reperibili anche se si è dall’altra parte del mondo o in vacanza.

Per questo motivo, oggi vi sveleremo una nuova funzione che alcuni esperti stanno mettendo a disposizione degli utenti. Questa, ci permettere di non far sapere a a nessuno che siamo online. Si tratta di una vera e propria operazione che ci aiuterà a navigare in incognito senza essere scoperti.

Può essere molto utile, soprattutto per tutte quelle persone che visualizzano ma non rispondono, spesso provano a nascondendosi dietro all’eliminazione delle spunte blu. Ma possono essere beccati online quando aprono l’app.

Ma scopriamo nel dettaglio come funziona questa nuova applicazione.

WhatsApp: ecco come essere invisibili

Come dicevamo, gli sviluppatori di WhatsApp, stanno lavorando per creare una nuova funzione che potrà essere molto utile. Grazie a questa, gli utenti potranno essere online senza che gli altri lo sappiano.

Il tutto potrà essere messo in atto grazie alla sezione della privacy, la quale si raggiunge dal menù impostazioni. Proprio qui troveremo la voce ultimo accesso, qui si può decidere se far vedere ai nostri contatti l’ultima volta che abbiamo aperto WhatsApp, se non volete che loro lo sappiano, disattivatela.

Si tratta di un’opzione che può tornare utile per non essere disturbati, ma soprattutto per evitare messaggi indesiderati. Per il momento non siamo ancora a conoscenza della data della sua entrata sull’app. Ma quasi sicuramente con il prossimo aggiornamento avremo qualche novità.

La nuova versione potrà essere installata sia per dispositivi iOS che Android. Ora non ci resta che aspettare le prossime novità per capire quando poterla scaricare e capire tutti i suoi funzionamenti. Voi cosa ne pensate?