Charlene di Monaco: la foto che fa ben sperare, finalmente

Dopo settimane di rumors riguardo un’imminente separazione, Alberto e Charlene di Monaco appaiono più uniti che mai.

La coppia reale formata da Charlene Wittstock e Alberto di Monaco è sempre stata oggetto di profonde critiche e insinuazioni riguardo possibili ed imminenti separazioni. Complici di questi continui rumors sono sicuramente le voci secondo cui Charlene di Monaco non risieda più presso il Palazzo del Principato da diverso tempo. Idea questa che tecnicamente ebbe per un periodo un fondo di verità.

Tuttavia, le motivazioni che si nascondevano dietro la mancanza della principessa a Monaco erano per lo più di carattere pratico. Una volta rincasata dal Sud Africa infatti, le condizioni di salute della principessa risultavano ancora instabili. Pertanto i medici consigliarono ad Alberto di allontanare Charlene dagli impegni di corte, per consentirle di riprendersi completamente. Fu proprio in quel periodo che le insinuazioni circa un imminente divorzio divennero via via più concrete, tanto che molti si crogiolarono nell’idea secondo cui Charlene non sarebbe mai più tornata a palazzo. Eppure, dopo 11 anni di matrimonio, la coppia resiste…nonostante tutto.

Charlene e Alberto di Monaco festeggiano 11 anni di matrimonio

La coppia formata da Charlene e Alberto è tra le più chiacchierate a livello internazionale. Non è mai successo nella storia che due coniugi reali fossero oggetto tanto spesso di riviste gossip ed insinuazioni circa un possibile divorzio. Forse sul podio potrebbero trovare come concorrenti Diana Spencer e il Principe Carlo, rapporto tragico e sofferente caratterizzato dalla presenza continua di Camilla Parker Bowles. In questo caso invece, per ora parliamo soltanto di voci, che tuttavia sono molto simili a quelle riservate all’ex coppia reale inglese.

Facciamo infatti riferimento ad una principessa sofferente, per certi versi alcuni insinuano addirittura che Charlene non sia apprezzata particolarmente da Carolina di Monaco, sorella di Alberto. La trama è sempre la stessa: principessa reale nutre invidia nei confronti della consorte che le ruba la scena. Sicuramente una storia sentita molto spesso, che tuttavia ha stufato anche il pubblico più curioso. Il malessere di corte infatti, non è mai stato confermato da Charlene di Monaco, così come la sua volontà di separarsi dal marito.

Ed è così che Alberto e la principessa consorte Charlene, hanno condiviso con i propri sudditi l’undicesimo anniversario di matrimonio. La coppia quindi, benché riservata e poco incline alle effusioni pubbliche, persiste e resite nonostante i continui rumors. Mano nella mano, sorrisi delicati e la consapevolezza di volere rimanere ancora uniti.