Sudi in modo eccessivo? Puoi perdere i capelli, ecco lo studio

Ti capita spesso di sudare in maniera eccessiva? Attenzione, rischi di perdere moltissime capelli. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa dicono gli esperti.

In queste giornate calorose sarà capitato a tutti di sudare. Certo è che se la sudorazione diventa eccessiva, oltre ad essere una condizione spiacevole può anche portare dei seri problemi al nostro organismo. Per questo motivo, oggi vi sveleremo il motivo per cui, sudare eccessivamente può diventare dannoso per il benessere dei capelli.

La sudorazione è un fenomeno fisiologico, questo avviene tramite l’organismo per via del calore in eccesso. Ma cosa accade al nostro corpo quando il sudore si manifesta in maniera eccessiva?

Probabilmente non ne avrete mai sentito parlare, ma questa situazione è molto dannosa per la salute dei nostri capelli. Vi sarete accorti che quando ci si allena o si fa attività fisica, i nostri capelli risultano inevitabilmente sporchi.

Questo avviene proprio per via della sudorazione proveniente dalla testa o dalla cute. Ma quello che in pochi sanno, è che la miscela sudore con l’acqua dei sali minerali, può danneggiare i nostri capelli se presente in quantità eccessiva.

Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Ecco perché sudare danneggia i nostri capelli

Quando sudiamo mettiamo in moto il nostro organismo, questo processo, inevitabilmente comporta una serie di complicazioni. Ma la domanda che tutti si fanno è: ma perché sudiamo?

Esistono moltissime motivazioni, eccone alcune:

Ghiandole sudoripare iperattive

Intenso sforzo fisico

Cambiamenti ormonali

Esposizione eccessiva alla luce solare

Cibo piccante

Per evitare di sudare mentre svolgi attività fisica, ti basterà applicare sui tuoi capelli un balsamo senza risciacquo.

In alternativa puoi mettere il balsamo subito dopo esserti allenata, in questo modo aiuterai i tuoi capelli a guarire più in fretta.

In ogni modo, se ti rendi conto che il cuoio capelluto inizia a sudare eccessivamente, dovresti rivolgerti ad un medico. Uno specialista ti aiuterà a trovare la soluzione migliore per risolvere il problema. Ad esempio potrebbe prescriverti alcuni farmaci e antitraspiranti che ti possono aiutare a gestire la situazione.

Ora non ti resta che seguire questi consigli. Voi cosa ne pensate?