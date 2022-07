Isola dei Famosi, arrivano le parole forti di Nicolas Vaporidis: il vincitore dell’edizione 2022 del reality show dice la sua.

L’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi, più lunga del solito, si è recentemente conclusa col trionfo finale di Nicolas Vaporidis; l’attore romano, nonostante varie difficoltà, è riuscito a completare il suo percorso ed aggiudicarsi la vittoria.

Di ritorno dall’Honduras, si è confessato in una lunga intervista a Il Corriere della Sera, dove ha parlato a tutto tondo della sua recente esperienza al reality show di Canale 5; ecco le sue parole.

Isola dei Famosi, arrivano le parole forti di Nicolas Vaporidis: l’intervista a Il Corriere della Sera

L’esperienza dell’attore in Honduras è stata davvero lunghissima e sicuramente, viste le circostanze del reality show, davvero stancante a livello sia di energie fisiche che mentali.

Nell’intervista a Il Corriere della Sera (riportata anche da Gossip e TV) Vaporidis ha parlato del suo approccio al programma e non solo: “Avevo una certa reticenza nei confronti dei reality, avevo paura, pensavo di non essere all’altezza. Poi dopo un po’ ho pensato che era un’occasione unica. Perché il reality non è solo una vetrina, è un’esperienza umana molto forte” spiega.

Le difficoltà in Honduras sono molte, dalla fame allo stress psicologico; per questo, come sottolinea l’attore, per affrontare un’esperienza del genere tra fame e isolamento devi “combattere con la testa“.

Durante il programma, l’attore ha anche mostrato altri lati di sé, offrendo al pubblico parte della sua vita privata, nonostante Vaporidis si sia mostrato sempre molto riservato.

“Mi sono lasciato andare e ho sentito il bisogno di condividere il fatto che ho incontrato una persona meravigliosa. È un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace io” spiega l’attore, che poi passa a parlare della sua fidanzata.

“Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole . Quando incontri una persona che ti permette di essere te stesso, valorizzando ciò che sei, devi tenertela stretta. E così faro con lei” le sue parole.